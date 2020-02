El Mando Central militar de EEUU recupera su cuenta de Twitter tras el ciberataque

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), encargado de las operaciones en Irak y Siria, volvió a última hora de este lunes a Twitter tras el ataque informático de un grupo de hackers supuestamente vinculado al Estado Islámico (EI). "Estamos de vuelta" fueron las primeras palabras del Mando Central tras una jornada en la que sus cuentas en la red social y en Youtube fueron suspendidas tras el ataque de un grupo de piratas informáticos que se hace llamar el "CyberCaliphate".

La cuenta de Youtube, donde publica los vídeos de la ofensiva contra el EI, continúa fuera de servicio.En los 30 minutos que las cuentas del CENTCOM en Twitter y en Youtube estuvieron expuestas, los hackers publicaron mensajes extremistas y los datos personales de miembros del Pentágono.El Mando Central asegura que el ataque, que considera "un caso de cibervandalismo", no tuvo ninguna consecuencia en las operaciones militares ni se publicó información reservada.El grupo de hackers trastocó toda la cuenta de Twitter del Mando Central y cambió la foto de perfil por la de una persona con el rostro cubierto con una kufiya, el pañuelo tradicional árabe, y la bandera utilizada por el EI.

Durante varios minutos, la cuenta del Mando Central llegó a rezar en grandes letras y fondo negro: Te amo EI", antes de que el Pentágono decidiera suspenderla.Funcionarios del Pentágono reconocieron en los primeros momentos que "claramente" la cuenta de Twitter del Mando Central (@CENTCOM) estaba siendo pirateada.En un comunicado, el Mando Central confirmó el ataque en sus cuentas de Twitter y YouTube y aseguró que están tomando "las medidas apropiadas" para responder al ataque.

We're back! CENTCOM temporarily suspended its Twitter account after an act of cybervandalism. Read more: http://t.co/hiwvSp3uWt