El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha exigido al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, respeto a la "historia, a la autodeterminación y la soberanía" del país caribeño ante las elecciones legislativas del próximo domingo.

"Rajoy no te metas más con Venezuela, cada vez que hablas de Venezuela te secas, te vas a hacer polvo cósmico, Rajoy, yo ya veo tu futuro, no te metas con Venezuela, respeto a Venezuela, Rajoy, respeta a este pueblo bravío", dijo el mandatario venezolano durante una alocución transmitida en el canal estatal VTV. Maduro, que no especificó por qué se refirió a Rajoy, dijo que "amamos al pueblo de España" y por tanto "exigimos respeto a la historia, a la autodeterminación y la soberanía de la Venezuela".

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, al ser consultada sobre las elecciones del domingo en Venezuela, pidió hoy que estas sean "justas, inclusivas y transparentes" y en las que "todos los actores puedan pedir el voto con absoluta libertad".

Esta es la segunda vez en esta semana que Maduro carga contra el mandatario español, ya que el martes Maduro rechazó unas declaraciones de Rajoy sobre los comicios en las que pidió "elecciones libres, transparentes y en paz". "Por ahí salió Rajoy otra vez. Basurita. Estás de partida Rajoy, chao, no vas a ganar ni un voto atacando a Venezuela", dijo entonces el gobernante venezolano.

También la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó el jueves otras declaraciones de su homologo español, José Manuel García Margallo, quien había manifestado ese mismo día la "enorme preocupación" del Ejecutivo español por la situación que atraviesa Venezuela ante los comicios. "Por allá la derecha madrileña, despreciable y despreciada por su pueblo, cantó victoria antes de tiempo; Rajoy, prepárate (...), good bye Rajoy", dijo Maduro.

Esta serie de declaraciones se producen en un momento en el que el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Venezuela, invitado por la autoridad electoral, para participar como acompañante de las legislativas del domingo. Se espera que Zapatero sea recibido hoy por Maduro en el Palacio de Miraflores.