Maduro advierte de acciones "contundentes" si no se reconoce al Gobierno en funciones

El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este jueves de que si la oposición no reconoce el "gobierno legítimo" del jefe de Estado, Hugo Chávez, se podrían tomar acciones legales "muy contundentes" y pidió a los adversarios del oficialismo no caer en "tentaciones golpistas".



"Por ahí algunos gobernadores han salido a declarar jugando con las palabras, nosotros les decimos a ellos dejen el guabineo (actitud dubitativa). Si ustedes no reconocen el gobierno legítimo, en funciones del presidente Chávez, nosotros estamos evaluando legalmente acciones muy contundentes", señaló Maduro en un acto multitudinario.



El vicepresidente lanzó la advertencia durante una concentración convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para manifestar apoyo al mandatario, quien se encuentra hospitalizado en Cuba tras una intervención quirúrgica "complicada" a la que fue sometido hace un mes.



"Si usted no me reconoce a mi yo no estoy obligado a reconocerlo a usted, así de sencillo, que se cuide de sus palabras y sus acciones", agregó Maduro.



"Cuidado, se meten en aventuras golpistas y desestabilizadoras. Se lo decimos por si acaso, porque es mejor cuentas claras que, en este caso, conservan enemistades, pero las conservan, aquí en el marco del respeto la Constitución", señaló el vicepresidente a quien Chávez encargó el Gobierno antes de viajar a Cuba para operarse.



"Aquí en Caracas, hoy, 10 de enero, le decimos al comandante Chávez: comandante recupérese que este pueblo ha jurado y va a cumplir lealtad absoluta", gritó el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, al cerrar su intervención ante decenas de miles de seguidores del gobernante que respondían con la mano en el corazón a la jura colectiva.