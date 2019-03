La madre de Madeleine lamenta la "lentitud" de las autoridades portuguesas

Kate McCann, madre de la niña británica desaparecida en el Algarve portugués en mayo de 2007, expresó hoy su frustración por la "lentitud" en la investigación de las autoridades portuguesas y por su negativa a formar un equipo conjunto con la policía británica.

En declaraciones a la BBC en vísperas de que el sábado se cumpla el séptimo aniversario de la desaparición de Madeleine, confiesa también que cada año viajan una o dos veces a Praia de Luz para rememorar los últimos momentos que pasaron con la pequeña.

"Todavía camino por esas calles y supongo que intento buscar respuestas. Me ayuda, la mayoría de las veces", declara en una entrevista junto a su marido, Gerry McCann. Explica además que la pareja, que tiene dos gemelos de 9 años, Sean y Amelie, ha dejado intacta la habitación de Madeleine en su casa de Rothley, en el condado inglés de Leicester.

"Tal vez quiera cambiarla un poco ahora que es mayor", afirma la madre, que señala que viven su vida como una familia de cinco, esperando a que Madeleine vuelva. Cada año le ponen en mayo un pastel por su cumpleaños, "el día más duro del año", añade, y recuerda que este mes Madeleine, que desapareció con casi cuatro años, habría cumplido once años y estaría a punto de empezar la escuela secundaria.

En relación a la pesquisa portuguesa, reabierta en octubre de 2013 tras archivarse en 2008 por falta de pruebas, Kate McCann expresa su angustia y frustración por la lentitud del proceso. "Como madre, encuentro la lentitud de acción en Portugal muy difícil de asimilar. Lo encuentro angustiante", afirma. "Aunque han pasado siete años, tener que esperar semanas o meses particularmente para que se procesen solicitudes (por ejemplo de la Policía del Reino Unido)... es frustrante", dice a la cadena pública.

"Supongo que me cuesta este hecho. Por favor, trabajen juntos", implora. "Para nosotros -explica-, tiene sentido que las dos fuerzas policiales trabajen juntas, para tener un enfoque más unificado y evitar duplicidades y básicamente para que la investigación avance con más rapidez".

El marido, Gerry, apostilla que "lo que está muy claro es que hay muchas posibles líneas de investigación y queda mucho trabajo por hacer en Portugal". Gerry McCann valora como "un gran paso adelante" que se reabriera la investigación cerrada en 2008 pero incide en que la burocracia es lenta.

"La preocupación que tenemos, y creo que también la tiene la Policía Metropolitana de Londres (MET), es que, en este momento, hay prácticamente dos investigaciones paralelas en marcha, lo que no tiene sentido", afirma. McCann dijo no estar seguro de "por qué hay resistencia a un equipo de investigación conjunta", debido a que "claramente hay una problema de recursos económicos en Portugal y de esta manera podrían conseguir financiación adicional". La Policía portuguesa ha accedido a colaborar, pero no a realizar una investigación conjunta con la Policía británica, que el pasado julio abrió una pesquisa sobre el caso Madeleine tras revisarlo durante dos años.