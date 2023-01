La madre del afroamericano asesinado por la Policía en EEUU, entre lágrimas: "Yo estaba a metros de distancia"

La difusión de las grabaciones del asesinato de Tyre Nichols el pasado 7 de enero, por cinco agentes de la Policía, hacía temer una reacción violenta en las calles de Estados Unidos. Sin embargo, no ha sido así aunque sí que se han dado numerosas protestas en el país, ya que es inmensa la rabia acumulada de sus ciudadanos contra el abuso policial.

Los cinco agentes, al igual que la víctima, son afroamericanos, pero ese no ha sido el motivo de las protestas, sino contra la cultura policial que hace que se repitan una y otra vez estas salvajes detenciones, en las que muchos detenidos pierden la vida, y casi siempre son la misma minoría.

Después de ver el visionado de las imágenes, la madre del joven asesinado, Rowvaughn Wells, aparecía ante los medios y entre lágrimas narraba su lamento: "Saber que mi hijo me estaba llamando, que yo estaba a tan solo unos metros de distancia, que no le oí. No os hacéis una idea de cómo me hace sentir. No os lo imagináis".

A pesar de los llamamientos a la calma, tanto de las autoridades como de la propia familia de la víctima, muchos no han podido contener su rabia. La gente ha salido a las calles en contra de la brutalidad policial y en Nueva York varias personas han sido detenidas. Unas protestas que han sido convocadas incluso antes de que el vídeo se difundiese: "No necesitamos ver ese vídeo, ya sabemos lo que contiene", afirmaba el pastor Andrew Johnson.

La historia se repite. La víctima es otro joven afroamericano. Una víctima más que se suma a Jorge Floyd o Rodney King, asesinados también tras una brutal paliza policial. La hermana de King, visionaba las imágenes y reclamaba frente a los medios de comunicación los sentimientos de la madre de Nichols: "Ese hombre lloraba por su mamá. ¿Sabéis lo que eso significa? Esa mujer nunca será la misma".

Joe Biden promoverá una ley contra el abuso policial

Tras hablar con la madre del joven, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también ha mostrado su consternación: "Lo que está en juego es la vida de muchas personas". También añadió en su intervención que promoverá una ley para evitar este tipo de abusos.