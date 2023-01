Brutal asesinato en Memphis: cinco policías matan a un joven afroamericano durante un control de tráfico

Cinco policías de Memphis serán procesados por el presunto asesinato de Tyre Nichols, un joven afroamericano de 29 años que murió el pasado 10 de enero por las heridas que le provocaron los agentes. La víctima falleció poco después de que los agentes lo detuvieran por presunta conducción imprudente.

Según las informaciones del caso, los policías lo detuvieron en una parada de tráfico y para reducirlo le pegaron una brutal paliza. Los cinco hombres, que ya han sido despedidos de la Policía de Memphis, enfrentan cargos de homicidio intencional sin premeditación, agresión con agravantes, dos cargos de secuestro con agravantes y otros dos cargos de mala conducta.

Brutalmente golpeado

La familia del joven ha denunciado que la autopsia demostraba que fue golpeado violentamente antes de morir, y que eso le provocó "un sangrado extenso". De igual forma los funcionarios de la Policía que han visto los vídeos del momento, que serán difundidos en las próximas horas, han reconocido que las actuaciones de los agentes fueron "absolutamente atroces".

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el trato que reciben las personas negras por parte de la Policía de Estados Unidos. Al respecto, el presidente del, Joe Biden, ha hecho un llamamiento al Congreso para dar luz verde a la ley George Floyd de Justicia Policial.

"La confianza pública es la base de la seguridad pública y todavía hay demasiados lugares en Estados Unidos donde los lazos de confianza están deshilachados o rotos. Por eso he pedido al Congreso que me enviara la Ley George Floyd de Justicia Policial. Cuando no lo hicieron, firmé una orden ejecutiva que incluía normas más estrictas sobre el uso de la fuerza y disposiciones de rendición de cuentas para las fuerzas del orden federales", ha explicado el mandatario.