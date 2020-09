Los hosteleros de Nueva York protestan contra las medidas anti coronavirus en bares y restaurantes

Los restaurantes de la ciudad de Nueva York se revelan contra las medidas impuestas por las autoridades para frenar los contagios de coronavirus.

Protestan por las medidas

Podrán reabrir este miércoles el interior de sus negocios al 25% de su capacidad, pero los hosteleros no están contentos con esta medida frente al coronavirus y se concentraron delante de las oficinas del gobernador del estado, Andrew Cuomo, para pedirle que aumente el aforo al menos hasta el 50%.

En las pancartas se podía leer : "El 25 % de aforo no es suficiente", "el 25 % no paga el alquiler", "No maten el espíritu de la ciudad" o "Quiero hablar con el encargado". Es el mensaje de cientos de propietarios y trabajadores del sector hostelero de la ciudad de los rascacielos, Nueva York.

La manifestación se realizó en el centro de Manhattan para exigir mas medidas que protejan su sector y evitar el cierre de los negocios de hostelería por la bajada de facturación por la crisis del Covid-19.

Las terrazas no compensan

Según el sector, la apertura de las terrazas durante el verano ha permitido que los negocios, de media, recauden el 25% de sus ingresos habituales frente a la crisis del coronavirus pero nada más.

Para los empresarios, la llegada del frío y el mal tiempo va a provocar que el servicio al aire libre baje y la apertura de los interiores al 25% de su capacidad es insuficiente, no cubre gastos.

El sector también pide a las autoridades estatales que presionen para que se apruebe una propuesta de ley que contempla la creación de un fondo de ayuda de 120.000 millones de dólares para los pequeños restaurantes ante la pandemia del coronavirus.

Mark Fox, presidente del grupo Fox, habló en nombre del sector hostelero e insistió en que "la razón por la estamos aquí hoy es para decir al gobernador que no se ha hecho lo suficiente" para evitar la quiebra de los negocios.