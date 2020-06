Alexia: el robot que evita el contagio de coronavirus en las terrazas

Se llama Alexia, es robot y es la nueva camarera en una terraza del centro de la ciudad de Pamplona. Así reducen los contactos en este local y evitan contagios por coronavirus. Va tanta gente a ver al robot que han tenido que contratar más personal.

Un robot en la terraza

Los ciudadanos que se acercan estos días a las terrazas de la, se encuentran con, una nueva camarera ataviada conpara no contagiar y no contagiarse, aunque ella es seguro que no puede enfermar.





Mi nombre es Alexia

Alexia mide 1,60 de estatura y pesa 80 kilos. Se trata de un humanoide en fase aún de perfeccionamiento y prueba que de momento ha despertado el interés y la curiosidad de los clientes del Bar Baviera, en el centro de Pamplona.



Alexia lleva las bebidas en una bandeja a través de un camino marcado en el suelo y el cliente solo tiene que coger su pedido cuando llega a su mesa. Nunca se equivoca en la consumición que el cliente ha pedido y simplemente con darle a un botón Alexia regresa a su puesto.



De esta manera, aprovechando la fase de desescalada por el coronavirus y que el androide ni se infecta ni contagia el virus, se ha puesto a prueba este robot que puede ser comprado o alquilado. El Ejército ya utilizó al robot Atila para desinfectar algunas residencias.

Otro de los robots ayudantes es Zoe Zen que han realizado una tarea fundamental durante la crisis del coronavirus para evitar contagios. Es capaz de eliminar el coronavirus de una habitación en 8 minutos.

Ha sido tanto el interés que ha despertado Alexia durante esta fase de desescalada por el coronavirus que los ciudadanos hacen cola, respetando las medidas de seguridad, para verla trabajar y sacar una foto.