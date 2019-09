Cada mañana, Claudia Vázquez presenta su programa de radio en una pequeña emisora de San Juan, en Argentina. Este lunes cuando estaba haciendo su programa sufrió una brutal agresión en pleno directo por parte de su jefe y dueño de la cadena, Rodolfo Ridao porque supuestamente había hablado mal de su mujer.

Mientras Vázquez se encontraba realizando un sorteo, su jefe irrumpió en el estudio de una "forma muy violenta", tal y como relata la propia afectada, y comenzó a gritarla, insultarla e incluso a tirar sus pertenencias. Por un error del propio Ridao, quien se olvidó cortar el audio y poner música, la escena fue emitida en vivo. Fue un oyente, quien se encontraba escuchando el programa, quien alertó a las autoridades y se personaron en las instalaciones

En el audio se puede escuchar como la propia locutora pide a Rodolfo que la "deje terminar el programa" mientras este prosigue amenazándola: "Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos por fuera ahora. ¿No creés que te voy a hacer mierda?" Finalmente, ante la dramática situación, rompió a llorar sin que esto alterara lo más mínimo al agresor. "Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos por fuera ahora. ¿No creés que te voy a hacer mierda?".

Según cuenta la presentadora, el hombre “golpeó con el puño la puerta, tiró al piso mi equipo del mate, me agarró de los brazos y me rasguñó”. Llegó a amenazarme con tirarme la silla por la cabeza”, recalcó.

Horas después, la propia Claudia relató en un vídeo de Facebook lo ocurrido. Con unas gafas de sol y todavía en shock por lo ocurrido, aseguró que los malos tratos se suceden "desde hace mucho tiempo" y que no había denunciado todavía "por miedo".

"Me amenazó de muerte si yo le denunciaba". Y prosiguió: "Me convencí de que si puedo salir adelante, que no puedo estar tan adelante", contó Velázquez quien ya ha interpuesto una denuncia por violencia de Género. Su situación familiar, es madre soltera de tres hijos, fue otro de los motivos por los que no hizo público las continuas vejaciones. "Juegan con la necesidad de las personas".

Además, la mujer aseguró que no es la única que recibe este tipo de hostigamientos. "Todos mis compañeros viven situaciones similares, solamente que no se animaron a denunciarlo. A mí me pasó todo esto porque soy la única que siempre iba al choque con él", agregó.

Este mismo martes, siete empleados de las dos radios propiedad de Ridao, salieron en defensa de su jefe, pero horas después, dos de ellos recularon y aseguraron haber sido "obligados" a dar su testimonio.

Lejos de pedir perdón, Rodolfo Ridao afirmó que la situación estuvo sacada totalmente de contexto y quiso culpar a Claudia. Según contó, la actitud de la locutora había forzado a varios trabajadores a dimitir.

“Viene al estudio para discutir esta situación”, relató aunque en ningún momento en el audio se le escuche hablar de este tema. El agresor defiende que "el audio está totalmente editado" y que "ella comenzó a insultar a todos sus compañeros y a decir que era la mejor". "Ella saca muy fácil de las casillas a cualquiera y se dirigió a la consola, levantó el micrófono parta sacarme al aire cuando yo estaba nervioso y me grabó", siguió.

Este miércoles el juez del Quinto Juzgado Correccional de San Juan, Matías Parrón, ordenó la detención del agresor, quien se encuentra en búsqueda y captura.