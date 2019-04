Lilian Tintori: "A Leopoldo le han ofrecido irse pero él no se va, nunca va a cambiar Venezuela por su libertad propia"

Lilian Tintori, la esposa del preso político Leopoldo López, lleva 1.007 días sin tu marido. Ha denunciado que en Venezuela hay "117 presos políticos, a los que torturan a diario", por lo que lucha a diario para que cambie esta situación.

"Maduro es un dictador que tiene a Venezuela pasando hambre, con una crisis económica y social", ha apuntado la esposa de Leopoldo López. Los venezolanos quieren "soluciones", ya que asegura que les han quitado todos sus "derechos". "Uno no puede acompañar a un gobierno que es narcotraficante, que viola los derechos humanos, no puede respaldar a un gobierno que no esta dando alimentos ni medicina a los venezolanos", señala.

Tintori ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que "están utilizando a los presos políticos como mercancía, no pueden chantajear con los presos políticos". Pide que sean "liberados ya", porque están jugando con "el dolor humano".

"Tienen que liberar a los presos políticos y no usarlos como mercancía"

"A Leopoldo López no lo vana a doblegar", asegura su esposa, que ha denunciado que le han ofrecido chantajes para que su marido abandone el país. Tintori ha recalcado que "Leopoldo nunca va a a cambiar Venezuela por su libertad propia".

Tirori ha detallado cómo son las visitas a la cárcel en la que se encuentra preso Leopoldo López. "Desde que entramos a la cárcel militar siento miedo, porque sé que algo me va a pasar". Ha contado que la visita es grabada y que luego esas imágenes "van directas a un programa de televisión del estado" y las usan para "humillar" a su familia.

La esposa del preso político señala que es "una lucha muy profunda", un orgullo para toda su familia ya que luchan "por un país entero". "A mí me amenazan, me mandan mensajes y me llaman por teléfono", ha denunciado.

"Nos han quitado todos nuestros derechos, Venezuela es una dictadura"

"Los mediadores me han pedido que no salga a la calle", asegura Lilian Tintori, por lo que pide "un diálogo transparente". Ha señalado que el único culpable es Nicolás Maduro, pero considera que los mediadores son sus "portavoces", por lo que pide que entre en el diálogo el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Lilian Tintori ha denunciado que "cada minuto que pasa es más urgente". "Venezuela está lista para el cambio y los presos políticos están listos para ser liberados", señala.