Lilian Lepére: "Tras quince minutos tuve la oportunidad de llegar a mi teléfono móvil"

Casi una semana después del ataque terrorista contra la redacción del semanario 'Charlie Hebdo' siguen conociéndose detalles de aquel terrible momento. El último ha sido el testimonio de Lilian Lepére, diseñador gráfico de 27 años y que estuvo encerrado debajo de un fregadero durante más ocho horas en la imprenta donde se atrincheraron los dos yihadistas en su huida.



Lo ha contado en una entrevista en televisión. Los escucho hablar y pasar por donde el estaba pero no lo descubrieron.



"Todos los teléfonos de la empresa no dejaban de sonar, aproveche el ruido para moverme y con mucha paciencia y sin perder la esperanza, después de quince minutos tuve la oportunidad de llegar a mi teléfono móvil", explica Lepére.



"No era muy grande. Puede imaginar que en 70 centímetros por 80 y aproximadamente 50 centímetros de profundidad, no se podía hacer ningún movimiento porque por un lado estaba la puerta y por otro la pared. Así durante ocho horas y media", indica Lepére sobre el lugar donde permaneció escondido.



Su actuación ayudó a la policía gala en el asalto a la imprenta donde permanecían atrincherados los hermanos Kouachi. De esta manera comunicó con el exterior y ayudó a que las fuerzas especiales que asaltaron la imprenta lo liberaron y los extremistas fueron abatidos.



La redacción del semanario 'Charlie Hebdo', diezmada por el ataque, ultima los detalles de la edición especial en una sala prestada por el diario Liberación. Con el mensaje "todo está perdonado" y una caricatura en la que Mahoma llora mientras sujeta el cartel con el lema "Yo soy Charlie" los compañeros de redacción han querido rendir tributo a sus colegas asesinados. La revista tendrá una tirada especial de tres millones de ejemplares.