Un libro asegura que Trump envió a Putin test Covid al principio de la pandemia, cuando escaseaban

Biden se ha referido a estas revelaciones acusando a Trump de "inético" por enviar los test a Putin cuando en Estados Unidos escaseaban. En 2020, escribe Woodward, Trump había “enviado en secreto a Putin un montón de máquinas de análisis de covid de Abbott Point of Care para su uso personal”. Durante el momento más grave de la pandemia, Rusia y Estados Unidos intercambiaron equipos médicos, como respiradores. Pero Putin, que se aisló radicalmente por miedo al covid, dijo a Trump en una llamada telefónica que mantuviera en secreto la entrega de las máquinas de Abbott, informa Woodward.

"No le digas a nadie que me lo has enviado"

“Por favor, no le digas a nadie que me las has enviado”, dijo Putin a Trump, según Woodward. “No me importa”, respondió Trump.“No, no”, dijo Putin. “No quiero que se lo digas a nadie porque la gente se enfadará contigo, no conmigo. Yo no les importo”.Woodward escribe que Trump ha seguido en contacto con Putin después de dejar el cargo. En una escena, Woodward relata un momento en Mar-a-Lago en el que Trump le dice a un alto asesor que salga de la habitación para “poder tener lo que dijo que era una llamada telefónica privada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin”. “Según el asesor de Trump, ha habido múltiples llamadas telefónicas entre Trump y Putin, quizá hasta siete en el periodo transcurrido desde que Trump abandonó la Casa Blanca en 2021”, escribe Woodward en su nuevo libro, titulado "War" (Guerra). El portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo en una declaración que Trump no dio a Woodward “absolutamente ningún acceso” para el libro. “Ninguna de estas historias inventadas por Bob Woodward es cierta”, afirmó.

El libro se publicará el 15 de octubre

El libro, obtenido por CNN antes de su publicación el próximo 15 de octubre, relata sin rodeos y desde dentro los momentos clave en que Biden y su equipo de seguridad nacional afrontaron las crisis internacionales, desde la desastrosa retirada de Afganistán hasta la confrontación con Putin antes de que invadiera Ucrania. Woodward escribe que el equipo de seguridad nacional de Biden llegó a creer que existía una amenaza real, una probabilidad del 50%, de que Putin utilizara armas nucleares en Ucrania. Biden habría criticado la gestión del expresidente Barack Obama de la invasión de Crimea por Putin en 2014, concluyendo que “Barack nunca se tomó en serio a Putin”. “Ese maldito Putin”, dijo Biden a sus asesores en el Despacho Oval poco después de la invasión rusa de Ucrania, según Woodward. “Putin es el mal. Estamos tratando con el epítome del mal”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com