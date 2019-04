Las escuelas inglesas registran la nacionalidad de sus alumnos para elaborar el censo escolar

Las escuelas de Inglaterra han empezado este curso por primera vez a registrar la nacionalidad y el país de nacimiento de sus alumnos, a fin de elaborar un censo educativo "más completo", según ha confirmado una portavoz del Ministerio de Educación.

Según esta fuente, estos datos, cuya recolección ha suscitado polémica, se piden para detectar "qué colegios pueden necesitar más recursos por tener un mayor número de alumnos extranjeros", pero "en ningún caso es obligatorio" facilitarlos.

"Los padres no tienen la obligación de presentar la información"

"Como hemos dejado claro en las directrices enviadas a los centros escolares, los colegios no tienen que exigir ninguna forma de identificación personal, como pasaporte, y los padres no tienen obligación de facilitar la información", explicó.

La fuente de Educación reconoció no obstante que las escuelas tienen libertad para decidir de qué manera "se comunican con las familias" y admitió que, si mucha gente decide no colaborar, el censo "no será representativo".

En los últimos días se ha suscitado la polémica porque algunos colegios han enviado cartas a los padres pidiendo esa información sin precisar que su aportación es voluntaria y algunos han pedido también ver documentos oficiales, como certificados de nacimiento.

El nuevo requisito, que fue anunciado en marzo por la entonces ministra de Educación, Nicky Morgan, ha generado también alarma por el temor a que se utilice para identificar a posibles inmigrantes ilegales, mientras que los sindicatos de profesores han advertido de que puede disuadir a algunas familias de acceder a la educación.

La portavoz ministerial aseguró que "esta información es solo para la base de datos del Ministerio de Educación y en ningún caso se remitirá al Ministerio del Interior", como tampoco se usará para detectar el llamado por la prensa "turismo educativo" personas que supuestamente se trasladan al Reino Unido para beneficiarse de su sistema educativo gratuito.

La fuente negó asimismo que la medida tenga algo que ver con el voto favorable al "brexit" en el referéndum del pasado 23 de junio, pues fue anunciada por el anterior Gobierno conservador, liderado por David Cameron.

La portavoz explicó que el censo escolar se realiza cada año pero que la diferencia este curso es que se piden la nacionalidad y el país de origen, mientras que hasta ahora solo se tenía que especificar la etnia, también voluntariamente.

La medida se implementa solamente en Inglaterra, la región más poblada del Reino Unido, porque el resto de las autonomías británicas tienen sus propios sistemas educativos.

Su aplicación coincide con el reciente anuncio del Ejecutivo conservador de Theresa May de que se plantea pedir a las empresas que hagan listas de sus trabajadores extranjeros para fomentar la contratación de británicos.