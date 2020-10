La OMS baila la canción 'We Are Family' como himno contra el coronavirus

El clásico musical de los 70 'We are family' se convierte en el nuevo himno en la lucha global contra la pandemia de coronavirus. Su letra, "unidos somos más fuertes porque somos familia", es el lema que la OMS ha decidido utilizar para promover la solidaridad y la colaboración mundial frente al coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud así lo ha difundido en su nueva campaña solidaria contra el coronavirus, instando a la ciudadanía a grabarse cantando y bailando, y a compartirlo en sus redes sociales.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha anunciado este lunes la iniciativa junto a Kim Sledge, cantante y compositora que, junto sus hermanas, creó esta canción a finales de los 70.

"Es la canción perfecta para que nos unamos como una familia", señaló la cantante, que añadió que "el mundo necesita más que nunca unidad y solidaridad ante un problema global".

"Etiqueta tus vídeos. Muestra solidaridad y apoya la salud de todos" es el mensaje que transmite la campaña, con una nueva versión del himno que se estrenará en redes sociales el próximo 9 de noviembre y que contará con la participación de distintas celebridades.

Ese mismo día se celebrará la inauguración de la asamblea anual de la OMS, que utilizará la canción para abrir las sesiones de debate.

Parte de los beneficios de esta iniciativa musical serán donados a la organización con el fin de contribuir a la lucha contra la pandemia, tal y como subrayó su presidente.

En la campaña también ha participado la compañía británica 'The World We Want', que ha definido la canción como "uno de los himnos más reconocibles del mundo, que inspira al instante un mensaje de unidad y solidaridad".