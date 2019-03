VIRAL

Su nombre es Laura Mesi y se ha convertido en noticia por una controvertida decisión: celebrar su matrimonio consigo misma. Aunque puede parecer una extravagancia, esta italiana de 40 años no puede estar más feliz con su boda. "Tengo muchos amigos y una relación estupenda con los hombres. Sólo me he dado cuenta de que estoy contenta conmigo misma".