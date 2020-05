La llamativa imagen de como Londres pasa en 24 horas de calles desiertas por el coronavirus a atascos

Las calles de Londres han cambiado radicalmente en sólo 24 horas. Lo que eran espacios prácticamente vacíos se han transformado en aceras llenas y atascos en los accesos a la ciudad.

Algunos sectores industriales han abierto aunque hay críticas de que la desescalada se está haciendo de forma caótica y peligrosa.

Reino Unido sigue siendo el país europeo con más muertos y contagiados tras sumar 269 en 24 horas hasta 31.855, aunque se estima que el número real podría ascender a 36.800.

A pesar de los datos, el primer ministro Boris Johnson anunció anoche cómo iba a llevarse a cabo, sin especificar quiénes podrían ir hoy a trabajar. De hecho su intervención ha generado más preguntas que respuestas.

Dijo que quienes no pueden trabajar desde casa -como los empleados de la construcción- podían retomar su actividad sin aclarar que se refería al miércoles. Añadió como petición que no usaran el transporte público pero no dio alternativas.

Fuertes críticas al plan de Johnson para la desescalada

Sindicatos, empresarios y numerosos científicos acusan a Boris Johnson de generar confusión. Algunos científicos cree que el primer ministro está ocultando los datos reales de contagiados y muertos por el coronavirus.

De momento el gobierno no ha publicado el documento oficial con las decisiones y se espera las explicaciones de Johnson en el Parlamento para que aporte luz.

Johnson autorizó el regreso a la actividad de quienes no hacen teletrabajo y salidas "ilimitadas" con precaución en Inglaterra, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantendrán el confinamiento por el coronavirus.

En su discurso televisado, Johnson presentó "un primer esbozo de hoja de ruta" para ir levantando las restricciones impuestas el 23 de marzo contra la pandemia, así como un "Sistema de alerta Covid" con cinco niveles para controlar la evolución del virus.

Johnson presenta este lunes su plan en la Cámara de los Comunes

El primer ministro presentará este lunes su plan ante la Cámara de los Comunes. Ya ha dicho que si la pandemia sigue controlada darán más pasos.

En junio podrán reabrir parcialmente escuelas primarias y comercios, y en "un segundo paso" en julio podrían hacerlo la secundaria y la hostelería.

El primer ministro ha sido uno de los miles de británicos contagiados por el Covid-19 después de haber encabezado a los más excépticos con la gravedad de la pandemia.