La imagen del papa Francisco tosiendo en el Vaticano tras estar de baja unos días por un resfriado

El papa Francisco no participará en los ejercicios espirituales de Cuaresma por el resfriado que sufre desde hace días. "Por desgracia, el resfriado no me permite participar este año, seguiré desde aquí las meditaciones", explicó.

El papa apareció en la audiencia del pasado miércoles algo resfriado, aunque celebró la misa de ceniza y la procesión desde la basílica de Santa Sabina a la Iglesia romana de San Anselmo.

Sin embargo, al día siguiente permaneció en su residencia y no acudió a la liturgia penitencial con el clero de Roma. También canceló sus audiencias privadas que tenía previstas con participantes en un congreso del Vaticano.