La familia real británica pone a la venta su propia ginebra artesana, así puedes conseguir una de sus botellas

La familia real británica ha comenzado a vender su propia ginebra. La bebida está aromatizada con limón, verbena, frutos rojos y hojas de mora recogidas en los jardines de la reina Isabel II, en el Palacio de Buckingham.

"Extractos naturales recogidos a mano en el excepcional jardín del Palacio de Buckingham fueron combinados para crear esta ginebra única y exquisita", dice la etiqueta de la botella.

Su volumen de alcohol es de 40 grados. El precio de la botella es de 44 euros, aunque solo se hacen entregas en el Reino Unido por el momento. Se venden en la tienda Royal Collection.

El método que recomiendan es servirla en un vaso corto lleno de hielo. Primero hay que rellenarlo con agua tónica y, después de echar la ginebra, adornarlo con una rodaja de limón.

Sacar brillo a una joya con ginebra

La asesora personal del armario de la reina Isabel II publicó en su último libro, 'The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe', cómo se limpian las joyas de la Reina.

Explicó que un poco de agua y un chorro de ginebra es una de las mejores opciones para limpiar dichas joyas reales. "Un poco de ginebra y agua son muy útiles para dar a los diamantes un brillo extra", escribió. Con el paso del tiempo, cada vez es más complicado preservar las joyas debido a la antigüedad que tienen.

Las anécdotas recogidas en el libro fueron aprobadas por la propia Reina antes de publicarse.