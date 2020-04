Kim Jong-Un envía una carta al presidente sudafricano en medio de las dudas sobre su salud

En medio del clima de preocupación por el líder norcoreano Kim Jong- Un, Corea del Norte ha publicado una carta de este dirigida al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, con fecha 27 de abril. En la misiva felicita a Ramaphosa por el Día de la Libertad.

Las especulaciones sobre el estado de salud del líder se basan en su ausencia en actos oficiales. Una de las más notorias tuvo lugar cuando no asistió al cumpleaños de su abuelo el pasado 15 de abril.

El delegado especial de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benós, aseguraba en Espejo Público que el líder norcoreano no ha muerto y "se encuentra en perfecto estado de salud". También aclaró que los supuestos fusilamientos que se estarían produciendo en el país son "falsos". Según Cao de Benós el líder declinaría hacer apariciones públicas debido al aumento de casos de covid-19 en el país.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que sabe cómo se encuentra el líder de Corea del Norte, aunque no ofreció más datos.Durante la conferencia que ofreció en la Casa Blanca, una periodista le preguntó al mandatario se tenía novedades sobre la salud del dictador norcoreano."Tengo una muy buena idea, pero no puedo hablar de eso ahora. Solo le deseo lo mejor, tengo muy buena relación con Kim Jong-un. Si yo no fuera presidente, estaríamos en guerra con Corea", respondió el presidente norteamericano.