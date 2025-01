Karl Nehammer, canciller federal en funciones de Austria, anuncia su dimisión

El conservador Karl Nehammer, canciller federal en funciones de Austria, ha anunciado este sábado que dimitirá en los próximos días, tanto como jefe del Gobierno como de la presidencia del Partido Popular (ÖVP). Esta decisión ha llegado después de que la formación a la que pertenece Nehammer, el Partido Popular Austríaco, hubiese abandonado las negociaciones con los socialdemócratas para formar un nuevo Gobierno.

"Negociamos larga y honestamente. No es posible llegar a un acuerdo con el SPÖ en puntos esenciales. El Partido Popular cumple sus promesas: no aceptaremos medidas que vayan en contra del rendimiento, de las empresas o de nuevos impuestos. Por eso ponemos fin a las negociaciones con el SPÖ y no las continuaremos.", dijo Nehammer en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, antes de anunciar su intención de abandonar los cargos que ocupa desde diciembre de 2021.

Ha fracasado así el intento de formar Gobierno dejando en la oposición al partido ultranacionalista FPÖ, ganador de las elecciones legislativas del 29 de septiembre pasado en Austria con el 28,8 % de los votos.

¿Quién es Karl Nehammer?

Karl Nehammer nació en Viena y completó sus estudios en el Kalksburg College y la escuela primaria Amerlingstrasse, , graduándose en 1992. Tras cumplir con el servicio militar, se desempeñó en diversas funciones, como capacitador de oficiales en el Ministerio de Defensa Nacional y en instituciones como el Instituto de Promoción Vocacional y la Academia Política del Partido Popular Austríaco.

En 2012, obtuvo una maestría en comunicación política en la Universidad del Danubio Krems.

Es miembro de la Corporación de Estudiantes Católicos Austriacos y está casado con la militante del ÖVP Katharina Nehammer, con quien tiene dos hijos. En 2020, su esposa fue nombrada portavoz del Ministerio de Defensa, lo que generó controversias.

Nehammer comenzó a trabajar en relaciones públicas en 2020 y su suegro es el ex presentador de la ORF, Peter Nidetzky.

Nehammer se involucró en la organización del ÖVP tras dejar el ejército, ocupando diversos cargos, entre ellos jefe del departamento de servicio y movilización, y director de la academia del partido en Baja Austria, donde fue cercano a Wolfgang Sobotka. En 2015, fue designado secretario general adjunto y presidente del ÖAAB.

En 2016, asumió como presidente regional de la ÖAAB en Viena y en 2017 fue elegido al Consejo Nacional, participando en la negociación del gobierno en defensa.

En 2018, fue nombrado secretario general del ÖVP y portavoz de integración y migración. En las elecciones generales de 2019, se postuló en la lista estatal de Viena y ocupó cargos clave en las negociaciones sobre Europa, migración y seguridad.

Como Ministro del Interior, asumió el cargo en 2020, liderando acciones contra el espionaje y gestionando la respuesta a la pandemia de COVID-19. Tras el atentado en Viena de 2020, Nehammer reconoció fallos en la comunicación de los servicios de inteligencia y, debido a amenazas de muerte, su familia recibió protección policial.

En diciembre de 2021, tras la renuncia de Sebastian Kurz y Alexander Schallenberg, Nehammer fue designado canciller de Austria.

