Kamala Harris consuma su candidatura y llama a la unidad: "Seré la presidenta de todos"

Fue el discurso más importante de su vida política. Kamala Harris acepta la nominación del Partido Demócrata a la Presidencia durante la cuarta y última noche de la Convención Nacional Demócrata. "Acepto vuestra nominación para ser presidenta de Estados Unidos de América", afirmaba la actual vicepresidenta de Estados Unidos.

En la convención celebrada en Chicago han participado senadores, celebridades y hasta familiares de Harris, y ha sido ante ellos donde Kamala se comprometía: "Prometo ser la presidenta de todos los estadounidenses. Siempre podréis confiar en mi. Podréis confiar en que pondré el país por encima del partido y de mi misma".

Arremete contra Donald Trump en su discurso

Su aparición se hizo de rogar, pero a su llegada una oleada de aplausos hacían que Harris se emocionara y solo pudiera decir "gracias". Una ovación que se prolongaba en el tiempo y que ella silenció para poder comenzar con su discurso.

Agradeció a su familia, felicitó el aniversario a su marido y mandó un "te quiero" al todavía presidente de Estados Unidos Joe Biden. Mirando a la grada, a continuación, quiso dar ánimos a Tim Walz, su elegido compañero: "Vas a ser un increíble vicepresidente".

Pero a quien dedicó gran parte de su discurso es al candidato republicano, a Donald Trump: "Las consecuencias de poner de nuevo a Donal Trump en la casa blanca son extremadamente serias". "Consideren sus intenciones de encarcelar a periodistas, políticos contrarios y cualquiera que vea como enemigo", añadía.

Podría ser la primera mujer presidenta

Durante la convención, los asistentes han disfrutado de la actuación de Pink, la intérprete ha cantado junto a su hija de 12 años su tema 'What About Us', una canción que considera tiene una intención de protesta política.

En redes sociales se especulaba que Boyencé también podría asistir al evento, pero solo hemos escuchado su canción 'Freedom' en la entrada de Kamala Harris. Tras su intervención en la DNC, Kamala Harris ya es oficialmente la candidata demócrata a la Casa Blanca y podría convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos.

