Julissa Reynoso, embajadora de EEUU en España: "Criticamos de manera pública y privada al Gobierno de Israel"

Uno de los países que media en el posible alto el fuego entre Gaza e Israel es Estados Unidos. En Antena 3 Noticias Fin de Semana, Matías Prats ha entrevistado en directo a la embajadora en España, Julissa Reynoso.

Tras el anuncio del asesor de seguridad nacional en el que ha confesado que hay acuerdo sobre las líneas básicas de esa esperada tregua, la embajadora ha puntualizado cuál es la situación en concreto. "Mi Gobierno está activamente trabajando con otros países, específicamente con Catar, Egipto, Israel y obviamente los palestinos para asegurar que podamos apoyar una resolución a este conflicto que incorpore la liberación de los rehenes y también una pausa importante para asegurar que los civiles en Gaza tengan la protección necesaria y también pueda llegar a esa población la ayuda humanitaria que tanto necesitan".

"Estamos en el medio de unas negociaciones muy importantes y estamos avanzando, pero no puedo decirles con certeza que estemos al final de esas negociaciones. Pero sí, mi Gobierno está activamente empujando una resolución a esta crisis", ha señalado.

Ante el anuncio de Netanyahu de que no renunciará a que sus tropas entren en Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos, el presentador ha preguntado a la embajadora si Estados Unidos, como aliado de Israel respaldaría esta operación militar. Reynoso ha explicado que "mi Gobierno no ha recibido ese plan. Nosotros, públicamente le hemos pedido al gobierno israelí que haga todo lo posible por minimizar el daño a esa población".

"Nosotros no creemos que entrar a Rafah sin plan, y con este proyecto de buscar entrar a esa región sin un plan concreto de minimizar ese daño que se puede dar tras lo visto en otros lugares, no creemos que es lo mejor para Israel y, obviamente, no ayuda esta situación. Esa crítica se la he trasladado de manera privada al gobierno israelí y pública, y hasta hoy en día no han compartido ese plan con mi Gobierno".

Posible alto el fuego

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ya decía en la tarde de este domingo que había un "entendimiento" entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, aunque las negociaciones continúan abiertas.

"Los representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar se han reunido en París y han llegado a un entendimiento entre cuatro de ellos sobre el marco sobre cómo sería un acuerdo por los rehenes y un alto el fuego temporal", explicaba Sullivan en declaraciones a la CNN: "No voy a entrar en detalles porque está aún negociándose los términos y trabajando en ellos", remarcaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com