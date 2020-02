Una joven muere electrocutada tras caer el móvil en la bañera en Francia

Una joven de 15 años ha muerto electrocutada por su móvil mientras ella estaba duchándose y el teléfono que se encontraba cargándose cayó al agua. Los hechos ocurrieron este domingo en el distrito ocho de Marsella, en Francia, según fuentes locales.

Tiffenn había enchugado el móvil en un cable de extensión cuando el dispositivo cayó sobre su pecho mientras estaba en la bañera. Fue rápidamente llevado al hospital por un paro cardiopulmonar pero no sobrevivió.

El mejor amigo de la joven ha señalado que ya "sabemos que no debemos cargar nuestro teléfono cuando nos bañamos. Pero toda nuestra vida está en nuestro móvil, en las redes sociales en particular. Nosotros no podemos vivir sin él, incluso en el baño".

El móvil en el baño se ha convertido en un hábito entre muchos jóvenes para leer mensajes o escuchar música.