Estos son los nueve países que poseen armas nucleares

La amenaza nuclear vuelve a ser el eje central del escenario geopolítico contemporáneo. Ocho décadas tras los bombardeos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, el mundo está más tenso que nunca. El conflicto en Ucrania y las tensiones en Oriente Próximo han reactivado el debate sobre el papel de las armas nucleares y los países que tienen acceso a ellas: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Estados Unidos fue el primer país en desarrollar armas nucleares como parte del secreto Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, y usó esas armas con resultados devastadores en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Aquellos bombazos causaron al menos 200.000 muertes y marcaron "el verdadero inicio de la carrera armamentística nuclear", según Patricia Lewis, experta en control de armas.

La Unión Soviética logró la primera bomba en 1949, rompiendo el monopolio estadounidense y dando inicio a la Guerra Fría. En las décadas siguientes, Reino Unido (1952), Francia (1960) y China (1964) también se incorporaron al círculo nuclear.

Nuevos miembros y proliferación actual

India realizó su primera prueba en 1974, y Pakistán en 1998, ambos sin haber firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Israel ha mantenido una política de ambigüedad: nunca ha confirmado oficialmente sus armas nucleares, pero expertos calculan que cuenta con unas 90 cabezas atómicas y ha modernizado su arsenal con sistemas como misiles Jericho y la planta de plutonio de Dimona.

Corea del Norte, que firmó el TNP y luego se retiró en 2003, probó su propia bomba en 2006. En 2024 incluso realizó una prueba con sistema de propulsión relacionado posiblemente con misiles nucleares.

Aunque Irán no posee armas nucleares, el enriquecimiento de uranio al 60 % y las actividades investigadas por la OIEA evocan preocupación internacional. "Técnica o tecnológicamente, no hay ninguna razón real por la que no puedan hacerlo", señala Andrew Futter, mientras que Xavier Bohigas aclara: "Para construir una bomba nuclear tiene que estar enriquecido por encima del 90 %".

El propio OIEA declaró en junio 2025 que Irán infringe el tratado. Estados Unidos e Israel respondieron con ataques contra instalaciones nucleares, incluido el complejo subterráneo de Fordo.

Una Irán con capacidad nuclear podría desencadenar una carrera en Oriente Medio, especialmente entre países como Arabia Saudí, según alertan los analistas.

Cifras actuales

Según el SIPRI, en enero de 2025 existían alrededor de 12.241 cabezas nucleares en manos de estos países, dominadas por EE.UU. y Rusia con el 90 % del total. Aunque el desarme ha superado la construcción de nuevas armas en la última década, se teme que esta tendencia se revierta próximamente.

El Tratado de No Proliferación Nuclear, vigente desde 1970, pretende impedir la expansión del armamento atómico, aunque no todos los estados lo han firmado (como India, Pakistán o Israel). Incluso países que abandonaron programas, como Sudáfrica, Ucrania, Kazajistán o Bielorrusia, han servido de advertencia o excepción notable en el panorama internacional.

