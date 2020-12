John, el niño de 11 años que estrena brazo biónico en Australia: "Me siento como Iron Man"

John es un niño australiano que gracias a un brazo biónico creado por una empresa británica es un mucho más feliz. “Cuando vi por primera vez mi brazo de héroe pensé que era genial. Me asombró como se veía e iba a ser mío”, ha dicho. Antes tenía una prótesis fija que le ayudaba en algunas cosas, pero limitaba enormemente sus movimientos. "Lo que más me gusta de mi brazo de héroe es que ya no soy diferente a los demás, ahora tengo una segunda mano", dice.

El dispositivo de agarre del brazo biónico es el más barato del mercado, según la empresa que lo fabrica, Open Bionics, de Bristol. Fue creado con una impresora 3D y es el único del mundo que se adapta a niños y adultos: "A veces me siento como Iron Man, me encantan todas las cosas que puedo hacer con mi brazo", dice. Nació sin brazo y ahora es la primera persona de Australia que recibe uno biónico.

Así funciona este brazo biónico

Este brazo biónico funciona recogiendo las señales de movimiento de los músculos del muñón de John. Cuando el chico flexiona los músculos del muñón, el brazo detecta señales eléctricas que transforma en movimientos. Para controlar el brazo, John tensa los mismos músculos que usamos para abrir y cerrar las manos. Eso hace que sus posibilidades de movimiento de su nueva mano sean muy altas.