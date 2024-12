Joe Biden 'regala por Navidad' el indulto a varios asesinos de niños y criminales en serie condenados a pena de muerte

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha sacado a la luz su espíritu navideño para conmutar las penas de varios condenados a muerte por asesinar a niños y otros asesinos en serie a dos días de la Navidad. Un total de 37 hombres se beneficiarán de este privilegio concedido por la Casa Blanca. Este hecho ha desatado la polémica, ya que entre estos hombres se encuentran algunos de los asesinos más violentos de Estados Unidos, ya que a nueve de ellos se les consideró demasiado peligrosos como para vivir tras asesinar a sus compañeros de prisión.

Uno de los beneficiados de esta medida de gracia será Thomas Sanders, quien en 2010 secuestró, disparó hasta en cuatro ocasiones, y posteriormente degolló en Luisiana a Lexis Roberts, una niña de 12 años que días antes había visto como Sanders asesinaba a su madre mientras viajaban por carretera en el Gran Cañón.

Declaraciones de Biden sobre la pena de muerte

El presidente Biden ha expresado que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio por "garantizar un sistema judicial justo y eficaz". En un comunicado oficial, Biden subrayó que no acepta ni justifica los crímenes cometidos por los indultados, pero señaló que su decisión de actuar tiene raíces en su convicción de que la pena de muerte debe ser abolida a nivel federal. Biden aclaró: "No se equivoquen: condeno a estos asesinos, me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido una pérdida inimaginable e irreparable".

Biden añadió que: "Guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente de la Comisión Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal. En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve". Este enfoque ha vuelto a poner de manifiesto el debate social sobre la pena de muerte, que sigue siendo un tema candente en la política estadounidense.

Indultos previos y otros beneficiados

Además, el 1 de diciembre el propio presidente concedió un indulto general a su hijo Hunter Biden, quien había sido condenado en el mes de junio por tres delitos federales con armas de fuego y su confesión por fraude fiscal de 1,4 millones de dólares en negocios en el extranjero en los que implicó a su padre.

El 12 de diciembre, Biden también otorgó el indulto a casi 1.500 personas que habían sido excarceladas temporalmente debido a la pandemia de COVID-19. Entre los beneficiados se encontraba Josephine Gray, conocida como "la viuda negra", quien fue condenada por el asesinato de sus dos exmaridos y un amante, así como Rita Crundwell, una ex funcionaria de Dixon, Illinois, que robó más de 54 millones de dólares de la ciudad a lo largo de dos décadas.

El indulto otorgado a estos criminales, especialmente aquellos condenados a muerte por crímenes horribles, ha generado una fuerte controversia y debate en Estados Unidos. Con esta medida, Biden ha querido reafirmar su compromiso con la reforma judicial y su oposición a la pena de pena de muerte.

