Joe Biden intenta ralentizar la invasión de Gaza

Joe Biden y Benjamin Netanyahu han conversado por teléfono este domingo. Una conversación amigable en la han estado de acuerdo en que haya un flujo continuo de ayuda humanitaria hacia Gaza . "Los dos líderes han afirmado que ahora habrá un flujo continuo de esta ayuda crítica hacia Gaza", ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Biden ha destacado que en las últimas horas han entrado dos convoyes con ayuda humanitaria a Gaza y que ya "se está distribuyendo entre los palestinos que lo necesitan".

Liberación de los rehenes y salida de extranjeros

Además ambos dirigentes han hablado sobre las negociaciones para que se liberen a los rehenes y se permita la salida de los extranjeros de Gaza. El mandatario estadounidense ha destacado el "apoyo" de Israel para facilitar la liberación de las estadounidenses Judith y su hija Natalie Raanan, que estaban de visita en Israel para celebrar el cumpleaños de un familiar junto con la festividad judía Simjat Torá cuando fueron tomadas como rehenes por Hamás.

Según la Casa Blanca, Biden y Netanyahu charlaron también sobre cómo proporcionar un paso seguro para los ciudadanos estadounidenses y otros civiles en Gaza que deseen salir de la zona.

Más tiempo antes de una incursión terrestre

Además, según el New York Times y CNN, la Casa Blanca habría recomendado a Netanyahu retrasar la entrada en Gaza porque se necesita más tiempo para las negociaciones sobre rehenes, la entrega de ayuda a los palestinos y la búsqueda de formas de evitar más víctimas civiles.

Supuestamente, ese tiempo también serviría para que EE.UU se prepare ante posibles ataques de las milicias proiraníes sobre bases e intereses estadounidenses en la zona. No se trataría de una exigencia a Israel pero sí de una "sugerencia urgente".

La siguiente fase de la guerra

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ya ha avisado de que la incursión terrestre en Gaza en la siguiente fase de la guerra "puede durar meses", pero cuando termine "Hamás no existirá más". "La ofensiva terrestre debe ser la última maniobra en Gaza, por la sencilla razón de que después de ella no existirá más Hamás", afirmó el ministro en una visita al centro de mando de la Fuerza Aérea israelí en Tel Aviv. "Tomará un mes, dos o tres, pero al final no habrá Hamás" asegura .

Israel aún no se ha decidido a entrar por tierra en la Franja de Gaza, pero sí está bombardeando todo el enclave, incluyendo infraestructura civil.

El temor a que se extienda el conflicto en Oriente Medio

EE.UU ha retirado a todos los familiares de diplomáticos y a todo el personal no esencial de la embajada en Bagdag y del consulado en Erbil en Irak. Crecen los temores de que la guerra entre Israel y Hamás pueda convertirse en un conflicto más amplio en Oriente Medio.

Por ello, Washington ha anunciado un nuevo despliegue de defensas aéreas avanzadas de Estados Unidos y ha aumentado su presencia militar en Medio Oriente ante el temor de ataques a sus intereses. De momento, ya tenía desplegado un importante poder naval, incluidos dos portaaviones, barcos de apoyo y unos 2.000 marines, para ayudar a disuadir ataques de fuerzas afiliadas a Irán. Este despliegue de fuerzas es mucho mayor que la que utilizó para luchar contra ISIS en 2014.