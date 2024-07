Joe Biden asegura que solo dejará la carrera presidencial si "el Señor Todopoderoso" se lo pide

En una esperada entrevista con George Stephanopoulos emitida este viernes por la ABC News, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó con contundencia que la única circunstancia bajo la cual abandonaría la carrera presidencial sería si "el Señor Todopoderoso" se lo pidiera. "Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar", dijo Biden, quien enfrenta críticas tras su desempeño en el primer debate presidencial de la semana pasada.

Durante la entrevista, Stephanopoulos le preguntó a Biden cómo reaccionaría si los líderes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, expresaran preocupaciones sobre la pérdida de poder del partido. Biden, de 81 años, negó repetidamente que eso fuera a suceder y calificó esos escenarios de "hipotéticos". "No creo que haya nadie más cualificado que yo para ser presidente y ganar esta carrera electoral", aseguró el mandatario, quien tendría más de 85 años al final de su segundo mandato si es reelegido.

Biden se encuentra bajo presión tras su titubeante actuación en el debate del 27 de junio contra el expresidente Donald Trump, donde fue criticado por no hilar frases coherentes ni rebatir las afirmaciones del republicano. A pesar de las críticas, Biden rechazó la idea de someterse a una evaluación médica independiente para demostrar su aptitud física y cognitiva. "Tengo una prueba cognitiva cada día (...) Todos los días tengo pruebas en todo lo que hago", afirmó, añadiendo que sus médicos personales le informarían si algo estuviera mal con su salud.

En la entrevista, Biden también asumió la responsabilidad por su mal desempeño en el debate, atribuyéndolo a la fatiga. "Fue exclusivamente mi culpa, no de nadie más. Fue un mal episodio, no nada grave. Estaba exhausto. No escuché a mi instinto", confesó. Al ser preguntado si había visto su intervención posteriormente, el presidente respondió que no lo recordaba.

La entrevista fue vista como una oportunidad para que Biden demostrara que su actuación en el debate fue solo un mal momento y no indicativo de problemas mayores. Sin embargo, dentro del Partido Demócrata, las preocupaciones persisten. Fuentes influyentes del partido consultadas por ABC News señalaron que, a pesar de la mejor actuación de Biden en la entrevista, la crisis interna y la creciente popularidad de Trump en las encuestas continúan siendo una amenaza.

Tensa carrera presidencial

Algunos demócratas prominentes y donantes importantes han pedido abiertamente a Biden que se retire de la carrera presidencial. El senador demócrata de Virginia, Mark R. Warner, está intentando reunir a senadores para presionar al presidente a que abandone la candidatura. Además, Reed Hastings, cofundador de Netflix y uno de los mayores donantes del partido, solicitó a Biden que dejara el camino libre para un "líder demócrata vigoroso" que pueda derrotar a Trump.

La situación interna del Partido Demócrata se mantiene tensa, mientras Biden sigue defendiendo su candidatura y su capacidad para liderar al país durante un segundo mandato.

