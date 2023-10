Joe Biden anuncia un nuevo paso humanitario al sur de Gaza: "Si Hamás confisca la ayuda, no habrá más"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que 20 camiones cruzarán la frontera con Egipto para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza aunque ha señalado que "no se permitirá la salida de ciudadanos". Lo ha hecho a bordo del Air Force One en su viaje de regreso a Estados Unidos tras su visita relámpago a Israel. Eso sí, el mandatario ha avisado de que el apoyo se cortará de raíz si se incumple una condición: "Si Hamás confisca la ayuda o no la deja pasar, todo terminará porque no enviaremos ninguna ayuda humanitaria".

La ayuda llega tras la reunión de Joe Biden con el presidente egipcio, Abdel Fattah, para tratar la apertura del paso de Rafah. "Ha aceptado que lo que haría sería abrir la puerta (el cruce de Rafah) para dejar pasar hasta 20 camiones para empezar", precisó. Los vehículos que crucen la frontera serán recibidos por personal de la ONU en Gaza: "He tenido una negociación muy dura. Quería asegurarme de que hubiera un vehículo, un mecanismo para que la ayuda a Gaza pudiera llegar rápidamente"".

Pese a que Biden ha hecho el anuncio esta madrugada, los vehículos no pasarán la frontera al menos hasta este viernes debido al mal estado de las carreteras: "Tienen que tapar baches para que estos camiones puedan pasar. Espero que mañana (jueves) tome unas ocho horas. Por lo tanto, es posible que no circule nada hasta el viernes". Al mando de la operación estará el embajador de Estados Unidos en Egipto, David Satterfield: "Tiene mi autoridad para hacer lo que sea necesario para lograrlo".

Sin embargo, Naciones Unidas considera insuficiente la cantidad de 20 camiones para ayudar a la población de la Franja de Gaza ya que han expuesto que deberían entrar más de 100 al día. La voluntad de Biden es "sacar tantos camiones como sea posible".

El operativo no contempla la salida de ciudadanos de Gaza hacia Egipto: "El objetivo es que pasen los camiones, no se permitirá la salida de gente". Eso sí, el resultado primer envío será crucial porque si Hamás interviene y confisca los vehículos, se acabará la ayuda: "No enviaremos nada si va a ser confiscado por Hamás".

No cesan los ataques entre Hamás e Israel

Esta madrugada han continuado los bombardeos a la Franja de Gaza. La destrucción es total y la crisis en los hospitales es dramática. "El 40% de todos los casos que he visto han sido niños, muchos de ellos han sido así, han perdido a uno o dos de sus padres. Lamentablemente, estos niños tienen un largo camino de recuperación por delante", explica el médico británico-palestino Ghassan Abusittah, desde el quirófano de un hospital de Gaza.

El ataque al hospital Al-Ahli todavía tiene eco en la población gazatí, como recuerda Abusittah: "Yo estaba en el quirófano cuando el misil impactó y todo el techo del quirófano cayó sobre nosotros".

Por su parte, las sirenas han vuelto a sonar en Tel Aviv donde ha estado reunido el gabinete de guerra de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. A través de su cuenta de X (antes Twitter) el ejército israelí ha notificado esta madrugada el balance de los ataques recibidos: 9 lanzamientos y varios misiles antitanques desde el Líbano. Varios de los proyectiles han sido interceptados por la cúpula de hierro.