El jefe de la Policía de Japón presenta su dimisión por su "falta de responsabilidad" en el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe

Itaru Nakamura, director de la Agencia Nacional de Policía de Japón, ha presentado su dimisión debido a los fallos de seguridad que tuvieron lugar durante el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. La simisión fue presentada en el día de ayer durante la rueda de prensa en la que se presentó el informe sobre la actuación policial del momento del asesinato. El terrible suceso tuvo lugar durante el acto electoral en el que fue tiroteado. El autor confeso de los hechos, un hombre de 41 años, era miembro hace años de la Fuerza Marítima de Autodefensa y fue detenido por las fuerzas de seguridad niponas.

Tal y como indica el informe, el plan de seguridad tuvo "fallos evidentes". Quien es ya ex jefe de la Policía de Japón ha confesado que estos errores "graves" derivaron en "un resultado fatal". Nakamura cree que a partir de ahora y tras ese terrible suceso, las autoridades deben "revisar los dispositivos de seguridad" y "empezar de cero".

¿Cómo fue la actuación policial?

Shinzo Abe, ex primer ministro japonés, murió el pasado 8 de julio, Con 67 años fue disparado por la espalda con un arma de fuego de fabricación casera en el momento en el que daba un discurso frente a una estación de tren en la ciudad de Nara. El informe publicado por la Agencia Nacional de Policía japonesa ha indicado que el número de agentes y su ubicación eran deficientes, lo que creó "un vacío en la protección de la parte de atrás".

En el momento del discurso de Abe, cuatro agentes de policía, entre ellos un miembro del contingente especial, custodiaban al ex primer ministro mientras otro vigilada la retaguardia de la isleta. El tráfico no se había cortado ese día y el agente se distrajo con una bicicleta que pasaba por detrás. Sin ser visto, el autor confeso del magnicidio, un exmilitar de 41 años identificado como Tetsuya Yamagami, se acercó y lanzó un primer tiro.

"Ninguno de los guardaespaldas se dio cuenta del acercamiento del sospechoso y no reconocieron de inmediato que el sonido de los disparos fue causado por un arma de fuego", dice el informe. Tras la primera detonación "no se tomó ninguna medida para sacar a Abe de peligro, como bajarlo del atril o tirarlo al suelo", como demuestran las imágenes improvisadamente grabadas por los asistentes al discurso. En el momento en el que los guardaespaldas vieron al tirador e intentaron bloquear el segundo disparo ya era tarde. El ex primer ministro falleció por la pérdida de sangre tras recibir dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en el pecho.

Novedades polémicas

El Gobierno se encuentra preparando un funeral de Estado previsto para el próximo 27 de septiembre que ha generado polémica por la cobertura de los gastos con fondos públicos y la polarización que causaba el influyente político dentro del país. Cuando se cumplen 50 días de las exequias, fecha importante en el rito funerario budista, fuentes gubernamentales han filtrado que el coste del funeral oficial ascenderá al menos a 250 millones de yenes (unos 1,8 millones de euros), con la previsión de que acudan unos 6.400 asistentes. El funeral ha sido criticado por la oposición y la opinión pública, Estos argumentan que no debería financiarse con dinero público y que el coste es muy superior al de otros funerales de exmandatarios que no han corrido a cargo del erario público.