La segunda ola del coronavirus golpea con especial fuerza en Italia, donde el pasado martes se registraron más de 35.000 casos y 580 víctimas mortales. Ante esta situación, a la que también se suma la presión hospitalaria, el Gobierno regional está barajando un posible confinamiento total del país, si la situación epidemiológica del coronavirus no mejora.

El viceministro de Salud, Pierpaolo Sileri, así lo declaró el pasado martes, anunciando que no descarta un confinamiento a nivel nacional a partir del 15 de noviembre. "Todo depende de la evolución del coronavirus en respuesta a las últimas medidas", subrayó Sileri, en referencia a las restricciones impuestas en el territorio para aplanar la curva de contagios por coronavirus, como son la obligatoriedad del uso de la mascarilla o el toque de queda nocturno.

Pese a su confianza en la reducción de contagios, el viceministro apunta a que, "si no es así, harán falta medidas más amplias y no más allá del 15 o el 20 de noviembre. Si se produce un deterioro rápido, entonces se entiende que habría que actuar", unas declaraciones en las que, sin embargo, reitera que por el momento "eso no es lo que está ocurriendo".

Del mismo modo lo hace Silvio Brusaferro, presidente del Instituto Superior de Sanidad de Italia, que indicó el martes que la velocidad de transmisión del coronavirus está creciendo "más lentamente" y se sitúa en el 1,7, es decir, cada persona contagiada por covid-19 transmite la enfermedad a otras dos. Sin embargo, recuerda que para poder considerar que la situación está controlada, la cifra debería situarse por debajo del 1.

"Todas las regiones están por encima del 1 y, en algunos casos, rozando el 2. La situación se está volviendo más compleja, los servicios sanitarios se están viendo sometidos cada vez más a una dura prueba ante el coronavirus y el algunas situaciones el umbral del 30-40% de las camas se ha superado", reconocía Brusaferro.

Ante esta situación, la posibilidad de un confinamiento total del país se vuelve cada vez más clara, una petición que se ha repetido en varias ocasiones al Gobierno ante la crisis del coronavirus. El presidente de la Federación Nacional del Colegio de Médicos, Filippo Anelli, es uno de ellos, que hacía esta solicitud mientras explicaba que el colapso sanitario es cada vez mayor ante el incremento de pacientes con coronavirus. "La situación en un mes será dramática, y por lo tanto debemos recurrir a un cierre total inmediato. O bloqueamos al virus o será él quien nos bloquee", exigía.

La imagen del coronavirus en Italia

De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Salud de Italia, en las últimas 24 horas se registraron un total de 35.098 contagios por coronavirus y 580 fallecidos, un aumento considerable con respecto a jornadas anteriores. Con ello, desde el inicio de la pandemia el país acumula 995.463 positivos, mientras que la cifra de decesos se eleva a 42.330. Respecto al número de hospitalizaciones, actualmente se encuentran 28.600 pacientes con coronavirus ingresados, de los que 2.971 están en la UCI.

Este mapa de coronavirus en el país obligó a calificar algunas regiones como 'zona roja', especialmente en el norte de Italia, con Lombardía, Piamonte y Valle de Aosta, y la región sureña de Calabria. Además, Campania ha sido alertada como zona amarilla, aunque junto a Veneto y Toscana, el Gobierno está evaluando el riesgo de esas regiones y podrían ser consideradas zona naranja o roja en los próximos días. Por su parte, la localidad de Alto Adigio decidió de manera autonómica considerarse zona roja y aplicar el confinamiento perimetral.

El alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, informó que "proclamar la región como zona roja es lamentablemente una decisión inevitable, de hecho es una decisión tardía", al igual que hizo el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, quien auguró que "se avanza a una masacre anunciada".