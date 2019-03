Israel no pondrá fin a la ofensiva en Gaza hasta destruir los túneles de la Franja

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que su Gobierno no pondrá fin a la ofensiva en Gaza hasta que "complete su misión" con la destrucción de los túneles que cruzan de la Franja a Israel.

"Estamos decididos a completar nuestra misión con o sin alto el fuego", afirmó Netanyahu en una comparecencia de prensa en Tel Aviv junto al ministro de Defensa, Moshé Yaalón, y el jefe del Ejército, Beny Gantz, poco después de una reunión del Consejo de Ministros.

En el encuentro, Netanyahu dijo a sus ministros que aunque no hay "una solución que ofrezca completa garantía", sus fuerzas están ahora "neutralizando una capacidad que habría permitido a los terroristas matar y secuestrar a civiles israelíes".

"No aceptaré una situación que no permita al Ejército completar esa misión", insistió el jefe del Ejecutivo, que según todos los medios locales, no está interesado en expandir la ofensiva en Gaza y sopesa una retirada unilateral tras detonar todos los corredores subterráneos encontrados hasta ahora y construidos por Hamás.

El Ejército israelí, que entró en Gaza por tierra el pasado día 17 con el conocimiento de una decena de túneles, ha descubierto hasta ahora otros veinte, además de casi 60 pasadizos y corredores que conducen a ellos.

"Hasta ahora hemos demolido decenas de túneles terroristas", afirmó el primer ministro, quien dijo haber obtenido el apoyo de los principales gobiernos occidentales para este propósito.

La destrucción de los subterráneos, subrayó, es "el primer paso para la desmilitarización de Gaza", cometido para el que en los últimos días ha pedido la colaboración de la comunidad internacional.

El Ejército israelí ha llamado a filas en las últimas hora a 16.000 reservistas con el objeto de que puedan reforzar y reemplazar a tropas actualmente de operaciones en Gaza.

Hasta la fecha la ofensiva militar en Gaza deja 119 palestinos muertos y 500 heridos por fuego israelí, en su mayoría civiles, según fuentes sanitarias locales. Y en el lado israelí ascienden a 56 los uniformados fallecidos en combate o por proyectiles disparados de Gaza, y tres civiles por el impacto de un cohete o mortero contra territorio de Israel.