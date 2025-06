Israel lanza nuevos ataques contra Irán dirigidos a un hangar de cazas de combate

Israel contestó este sábado a las represalias iraníes de este pasado viernes en el que lanzaron un ataque con decenas de misiles que provocaron 22 heridos, dos de ellos graves. El estado israelí apenas ha tardado unas horas en volver a contratacar con una nueva oleada que ha afectado a cuatro puntos del territorio iraní.

La contraofensiva se produjo exactamente en la ciudad noroccidental de Tabriz, y ha sido Press TV la encargada de emitir imágenes de varias columnas de humo en la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental.

El ataque iba dirigido a un hangar de cazas de combate

Las ciudades de Kermanshah y Khorramabad también fueron atacadas, y a primera hora de la mañana se ha informado de una ofensiva directa en el aeropuerto de Mehrabad (Teherán) que al parecer iba dirigida a un hangar de cazas de combate. No obstante, el aeropuerto, que atiende vuelos nacionales, y el mencionado hangar no han sufrido daños relevantes, y tampoco personales, "no afectó las pistas, edificios o instalaciones".

Bases militares e instalaciones nucleares, el objetivo de Israel

Desde este viernes, Israel ha decidido minar el poder militar de Irán atacando con fuerza lugares como instalaciones nucleares, plantas de enriquecimiento de uranio de Fordó y Natanz, el aeropuerto nacional de Mehrabad y varias bases militares. Las autoridades iraníes han informado, hasta el momento, de 78 muertos y 320 heridos en estos ataques, entre ellos altos cargos militares y nucleares.

Las "conversaciones nucleares con EE.UU ya no tienen sentido"

Por otra parte, Irán considera que ya no hay motivos que inciten a proseguir las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear después del ataque que desencadenó Israel y del que el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía conocimiento. "La otra parte ha hecho algo que ha convertido el diálogo en algo que no tiene sentido", ha denunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei.

"No pueden decir que están negociando mientras al mismo tiempo se reparten responsabilidades y permite a un régimen genocida que ataque la integridad territorial de Irán", ha añadido en declaraciones recogidas por el 'Tehran Times'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com