Ismael Mejías Soto cumple su sueño: se ha graduado en Ingeniería Industrial a sus 78 años

Un hombre de 78 años ha cumplido el sueño de su vida tras graduarse en Ingeniería Industrial por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ismael Mejías Soto, un veterano de las fuerzas armadas y extrabajador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se ha convertido en ingeniero, una profesión que comenzó a estudiar a los 19 años y que después de casi 60 años ha podido terminar.

"Un día iba por la calle y una muchacha me entregó un 'flyer'" relata el hombre, que explica que el folleto "resultó ser una promoción sobre el ofrecimiento académico de esa universidad". Al verlo, surgió en él el deseo de volver "a estudiar y terminar la profesión de ingeniero" que nunca terminó. "Antes de decidirme, le presenté al Señor mi deseo de volver a estudiar, le dije que lo intentaría pero que si me encontraba en el camino piedras de tropiezo, no iba a continuar", cuenta en unas declaraciones recogidas por Univisión

Ismael se sacó el bachillerato en aproximadamente seis años. En 1961, y justo después de haberse graduado, ingresó a las fuerzas armadas, donde permaneció dos años. A los 19 años la carrera de ingeniería, unos estudios que compaginó con su trabajo en la AEE, de donde se retiró a los 54 años.

"Mi meta ahora es cumplir el propósito de Dios. Si él me necesita para algún ministerio, donde sea, iré donde él me mande. Esto era más bien una meta personal que deseaba conseguir y lo logree. Si en el futuro surge la necesidad de volver a trabajar, lo hago con mucho gusto", ha asegurado.