Irlanda pagará 80.000 euros a quien se mude a vivir a sus islas

Vivir en una idílica isla de Irlanda con parajes de película ahora es posible. El gobierno acaba de anunciar un plan para revitalizar al menos 23 de sus islas ubicadas en su litoral occidental. El objetivo: captar a nuevos vecinos facilitándoles el traslado a viviendas que ya están construidas y que necesitan rehabilitación y para lo que recibirán ayuda económica.

'Our Living Islands' o 'Nuestras islas vivas' es el nombre de esta iniciativa que se pone en marcha el 1 de julio.

"El objetivo de esta política es garantizar que las comunidades sostenibles y vibrantes puedan continuar viviendo, y prosperando, en las islas cercanas a la costa durante muchos años. Relacionado con ese objetivo está nuestra ambición de que los visitantes de las islas puedan continuar experimentando y apreciando la cultura única, el patrimonio y la riqueza ambiental que las islas tienen para ofrecer", explican en su página web.

Detallan cinco objetivos:

Revitalizar los niveles de población en las islas

Diversificar las economías insulares

Mejorar los servicios de Salud y Bienestar

Empoderar a las comunidades isleñas

Construir futuros inteligentes y sostenibles

¿Cuáles son los requisitos que se exigen?

Acceder a las subvenciones no es complicado siempre y cuando se cumplan varios requisitos: haber comprado una propiedad en alguna de las islas. Que el edificio haya sido construido antes de 1993 y que lleve vacío al menos 2 años.

De cumplir todo, el gobierno compensará con más de 80.000 euros (unas 68,700 libras o 86,400 dólares) a los que decidan mudarse a las una de estas 23 remotas islas que no están conectadas por puentes y se vuelven inaccesibles durante la marea baja.

Los destinos no pueden ser más sugerentes. La isla de Inis Mór, cuyos impresionantes paisajes salen en la exitosa 'Almas en pena de Inisherin' o Clare Island, con apenas 160 habitantes. Los futuros habitantes de la isla deben tener en cuenta que, aunque no hay restricciones sobre quién puede comprar una propiedad en Irlanda, poseerla no garantiza el derecho a vivir en ella.