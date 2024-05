Se inyecta esperma de trucha en los ojos para eliminar las arrugas y envejece 20 años: "Quedé aterrorizada"

Una chica de 29 años prueba varios productos para 'rejuvenecer' la piel. Ella asegura en 'The Sun' que su dermis está "deshidratada" y es "propensa al acné". El colágeno es una proteína importante en nuestro cuerpo y es la encargada de dar firmeza y elasticidad a la piel.

La producción de colágeno no es constante y empieza a disminuir a partir de los 25 años y, en las mujeres, también baja durante la menopausia. Por eso, muchas personas optan por cuidarse la piel con cremas hidratantes.

Esta mujer decidió probar un tratamiento que consiste en inyectarse esperma de pescado debajo de los ojos con el objetivo de disminuir las bolsas de ojeras, no tener arrugas y tener los ojos más brillantes. Un método que encontró mientras navegaba por Internet y redes sociales.

Si bien no tengo muchas arrugas, la parte inferior de mis ojos siempre ha sido oscura debido a la genética (gracias papá) y tengo algunas líneas finas debajo.

Fue a una clínica para inyectarse esperma de trucha "debajo del ojo para rejuvenecer las células". El médico le explicó, según recoge el citado medio, que el semen extraído de la trucha se purifica y las partículas de ADN que quedan ayudan "a estimular la producción de colágeno para disminuir los signos de arrugas, inflamación y venas rojas".

Acostada en la camilla y una vez que le suministraron anestesia donde iban a ir las agujas, se le inyectó 1 ml de esperma de pescado debajo de cada ojo a través de unas 20 inyecciones.

"Quedé aterrorizada cuando me levanté para mirarme en el espejo y vi cuán grave era la hinchazón", recoge 'The Sun'. Salió de la clínica y habló con sus amigos de cómo había quedado el tratamiento. "Estuvimos de acuerdo en que la hinchazón me envejeció al menos 20 años", asegura. No obstante, la hinchazón disminuyó al cabo de 24 horas

Ella asegura que tras inyectarse esperma de trucha en los ojos ha notado "una reducción en las líneas finas debajo de los ojos", aunque no tanto en las ojeras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com