Los interrogantes que surgen tras la decisión de los duques de Sussex de retirarse de la familia real

La separación que llevaban perfilando los Duques de Sussex desde inicios del año pasado culminó ayer cuando anunciaron a través de su web oficial que se retiraban de la familia real británica y que tenían la intención de ser "financieramente independientes". Todo se comenzó a vislumbrar cuando en marzo de 2018 las casas de Cambridge y la de Sussex se separaban y comenzaban a tener oficinas separadas. Posteriormente, en el mes de julio, anunciaban que la Royal Foundation, la fundación real en la que colaboran tanto el príncipe Guillermo como Enrique junto a sus esposas pasaba a denominarse como la fundación real de los Duques de Cambridge ya que los de Sussex procedían a crear una fundación propia.

Ahora, con el anuncio de que se desmarcan de la familia real británica surgen muchos interrogantes que procedemos a intentar responder.

¿Cómo conseguirán ser "financieramente independientes"?

Tal y como indican en su página oficial, los duques de Sussex dejarán de recibir la retribución conocida como 'Sovereign Grant' que procede en su integridad del bolsillo de los contribuyentes británicos. Cierto es que la pareja también recibe dinero del príncipe Carlos, padre de Enrique y heredero a la Corona, mientras que, por otro lado, también reciben una cantidad que se destina para sus gastos privados que se sufragan con fondos del Ducado de Cornualles, procedente del principado de Gales. Sin embargo, si dejan de percibir la 'Sovereign Grant' muchos son los que se preguntan, por ejemplo, cómo serán los duques capaces de costearse los viajes oficiales que hacen al extranjero.

Sin embargo, en su página web explican que este tipo de tareas las desarrollan "con orgullo" por lo que muchos son ya los que se suponen que no dejarán, por el momento, de realizar estas tareas de representación en apoyo de la Reina. No osbtante, el hecho de que declararan que pretendían ser independientes financieramente ya que, añaden, que la pareja "valora la capacidad de ganar un ingreso profesional". Sin embargo, la estructura actual de la monarquía británica no permite que sus miembros reciban ingresos externos a la familia y, en el caso de hacerlo, estarían entrando en una clara situación de conflicto de intereses. De todas formas, ya han adelantado que pretenden llevar a cabo la creación de su propia fundación benéfica, SussexRoyal.

¿Dónde vivirán?

La pareja ya ha declarado que pretende vivir entre el Reino Unido y Canadá, lugar en el que ya han pasado dos meses. Aún no han ningún tipo de confirmación oficial al respecto. En cuanto al Reino Unido, todo parece apuntar que cuando estén en territorio británico residirán en la vivienda que la reina, Isabel II, les regaló. La residencia se encuentra en los terrenos del Castillo de Windsor. Los duques llevan viviendo ahí desde hace nueve meses y su reforma tuvo un coste de casi tres millones de euros. Por otro lado, se desconoce si adquirirán otra propiedad en América.

Este asunto también genera dudas sobre el tema de su seguridad. Por el momento, no se espera ningún cambio al respecto, pero al establecerse ahora como miembros "no senior" no tendrían derecho al tipo de medidas de seguridad de las que gozan actualmente y que supone un gasto de 117 millones de euros anuales. En el posible caso de que se pasasen a residir en Canadá se plantearía la duda de si este coste correría a cargo de los ciudadanos canadienses.

¿Perderán el título de "Sus Altezas Reales"?

Por el momento, no parece que vaya a sucede ni mucho menos que Enrique desaparezca de la línea sucesoria al trono británico. Sin embargo, si el duque de Sussex obtiene un trabajo a título privado podría suceder como la controversia que tuvo lugar en 2002 con los condes de Wessex los cuales tuvieron que renunciar a sus negocios privados para centrarse en sus tareas reales tras ser acusados de aprovecharse de su estatus real financieramente. Otro caso en la misma línea es el de la prima de Enrique, Zara Tindall, que gana sus propios ingresos, pero no desempeña funciones para la monarquía ni vive en residencias oficiales.