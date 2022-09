El inédito momento en el que la princesa Carlota le dice a su hermano que agache la cabeza al paso del féretro de Isabel II

El lunes se vivió un día histórico en Reino Unido con la última despedida en Londres a la reina Isabel II. Durante todo el día hubo muchos detalles en la capilla ardiente de la reina, 'selfies' muy criticados de dirigentes junto al féretro. También se produjo alguna protesta, como la del ex presidente Donald Trump, por lo lejos que habían colocado a Joe Biden en la Abadía de Westminster.

Imágenes inéditas del histórico evento han dado mucho de que hablar. En ellas, se aprecia el estricto protocolo británico que también tuvo que respetar el presidente francés Emmanuel Macron, a quien vimos hacer cola dentro de la iglesia. Pero hay más, las cámaras también captaron las caras de Meghan Markle y la princesa Carlota, ambas llorando. La misma princesa Charlotte protagonizó una peculiar secuencia: le dijo a su hermano Jorge que agachara la cabeza al paso del féretro.

Inéditos momentos en una fecha histórica

Para viral, un momento que muchos calificaron de 'millenial': la reina emérita, doña Sofía, llegó al templo del brazo de su hijo, el rey Felipe VI, y con su móvil colgado a modo de bandolera. Polémica también la que levantó el presidente de Armenia por hacerse una foto frente al féretro o el selfie del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, también frente al féretro real de Isabel II.

El presidente de EEUU llegó a Westminster en la 'Bestia', vehículo con el que acudió al funeral. Eso sí, una vez dentro de la Abadía tuvo que ceder el paso a una comitiva que ya estaba en marcha y esperar hasta ocupar su sitio.

Un momento que Trump -que no estaba invitado- aprovechó para lanzar su particular dardo: "Si yo fuera presidente no me habrían sentado allí y nuestro país sería muy diferente de lo que es ahora".