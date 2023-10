Situación límite en los hospitales en Gaza: sin antibióticos, morfina o gasas para curar a los heridos

Solo en las últimas horas, dos hospitales se han visto afectados por ataques aéreos. La situación es crítica. No hay morfina, ni antibióticos, ni siquiera gasas. Tampoco hay agua potable. Hay miles de niños heridos, muchos con el 60% del cuerpo quemado. Las ONGs denuncian la "deshumanización" y esperan que les dejen entra lo antes posible para tratar de mitigar esta situación.

Esta noche, un misil ha caído muy cerca d el hospital de Al Qud. También, se ha visto afectado en el complejo médico Al Shifa. En Gaza ni los hospitales son lugares seguros. La mayoría de las víctimas son niños. "Hay muchos niños que vienen con quemaduras. Algunos tienen entre el 40% y el 60% de su cuerpo afectado", nos comenta Leo Cans, Jefe de la Misión de Médicos Sin Fronteras. Muchos no sobreviven a pesar de los intentos de los médicos. A los sanitarios solo les queda cerrarles los ojos.

Operar sin morfina

A los heridos les tiene que intervenir sin morfina. "No tenemos suficiente morfina o calmantes para usar con los pacientes. Muchos no pueden contener su dolor", nos dice Cans. Los sanitarios no dan a basto. No hay combustible suficiente para hacer funcionar las instalaciones y la falta de agua potable está provocando ya brotes de diarrea.

"Es un problema que puede ser mortal para los más pequeños". Los más inocentes están pagando las consecuencias de este conflicto. "Tenemos gente lista para entrar en Gaza tan pronto como sea posible", asegura el Jefe de la Misión de Médicos Sin Fronteras. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 117 niños han muerto por los bombardeos israelíes en las últimas 24 horas.

Entra en la franja un segundo convoy con ayuda

Un segundo convoy de 17 camiones con ayuda humanitaria entró este domingo en la Franja de Gaza. Transportan medicamentos, suministros sanitarios y alimentos, aunque la situación en los hospitales es demasiado crítica, los medicamentos escasean y piden más ayuda.

"Nuestra sala central de operaciones está funcionando en condiciones difíciles debido a los continuos ataques a Gaza. Amr Ali, el Coordinador de Relaciones Públicas de la MLRP en Gaza, le informa sobre nuestros desafíos laborales", refleja la cuenta de 'X' (antiguo Twitter) de 'PalestineRCS'.

También, se ha visto afectado en el complejo hospitalario Al-Shifa. En Gaza ni los hospitales son lugares seguros. Los médicos y enfermeros no dan a basto, no hay combustible suficiente para hacer funcionar las instalaciones.

Entre 800 y 1.000 personas resultan heridas cada día en la Franja de Gaza, pero esta cifra sólo incluye a quienes consiguen llegar a un hospital, explica Guillemette Thomas, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la situación de los hospitales en Gaza.

"Dado que el acceso a los centros sanitarios es extremadamente peligroso y complicado por la escasez de gasolina, sólo los pacientes más graves buscan atención hospitalaria. Desde el comienzo del conflicto, más de 9.700 personas han resultado heridas. Me temo que estas personas corren grave peligro de morir en las próximas horas porque se está haciendo imposible recibir atención médica", recoge MSF.

Al menos 400 fallecidos en los últimos bombardeos

Palestina informa de que al menos 400 personas han fallecido por los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza. El Ejército israelí ha cifrado en 320 los objetivos atacados a lo largo del enclave durante la jornada, sosteniendo que se trata de infraestructuras de terroristas y objetivos militares.

Desde el inicio del conflicto casi 4.700 palestinos han muerto y unos 14.000 han resultado heridos; entre los fallecidos hay contabilizados más de 1.800 niños. Además, alrededor de 1,4 millones de palestinos se han tenido que desplazar.