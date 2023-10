Benjamin Netanyahu: "Si Hizbulá decide entrar en guerra les golpearemos con una fuerza inimaginable"

La tensión no deja de crecer en Oriente Próximo. Cada día que pasa la situación es peor en la Franja de Gaza. Los misiles de las fuerzas israelíes siguen cayendo sobre las infraestructuras y los muertos no dejan de aumentar. El grupo islamista chíi Hizbulá mantiene sus amenazas con entrar directamente en el conflicto si los ataques sobre Gaza no cesan. Ante ello, la respuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ha sido contundente: "Si Hizbulá decide entrar en guerra les golpearemos con una fuerza inimaginable".

Netanyahu avisa de una guerra "devastadora". Los milicianos libaneses por ahora están limitando a atacar esporádicamente el norte de Israel. "Si Hizbolá entrar en la guerra, va a echar de menos la Segunda Guerra de Líbano", ha exclamado el primer ministro de Israel. La operación terrestre de Tel Aviv en Gaza podría desatar la entrada definitiva de Hizbulá en el conflicto.

Hizbulá "cometería el mayor error de su vida" si decide abrir un frente de combate con Israel, que "devolverá el golpe con tanta fuerza que no se pueden imaginar, hasta el punto de que tendría consecuencias devastadoras tanto para Hezbolá como para el país". Mientras, Netanyahu ha dicho a sus militares que se encuentran ante "la batalla de vuestras vidas". "Es matar o morir, y hay que matarles", esgrimió.

Máxima tensión con Líbano

No son nuevas las tensiones entre Líbano e Israel. Ambos países mantienen una ferviente disputa desde hace décadas. Hizbulá y el Ejército de Israel siguen intercambiando ataques en la frontera. Ejército israelí ha ampliado el perímetro de seguridad con la evacuación de 14 asentamientos en el norte del país.

Desde la cadena Al Manar, afín a los milicianos chíies, ha anunciado un ataque contra un "instrumentos técnicos" del Ejercito israelí en la frontera que ha sido respondido con un contraataque israelí contra "una unidad antitanque" y contra una posición desde la que fue lanzado un misil contra un avión israelí.

Fuentes médicas palestinas han informado de la muerte de al menos 400 personas por los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) perpetrados el pasado domingo contra la Franja de Gaza. Según ha publicado la agencia de noticias palestina Wafa, las fuerzas israelíes han cometido 25 masacres tras disparar contra edificios residenciales.