China crea un videojuego que permite golpear a los manifestantes de Hong Kong

China ha creado un videojuego que consiste en golpear a los manifestantes de Hong Kong, que durante este año han reivindicado la retirada del proyecto de ley de extradición a China y democracia en el país asiático.

Este videojuego surge como respuesta después de que Hong Kong creara otro videojuego de realidad virtual llamado 'Liberate Hong Kong?' ('¿Hong Kong libre?', en su traducción) que recreaba las manifestaciones que tenían lugar en la región. En este, el jugador debe eludir las balas de goma, devolver los gases lacrimógenos o correr todo lo que pueda cuando carga la policía.

Como respuesta, China ha creado su propia versión con un nuevo videojuego llamado 'Everyone Hit the Traitors' ('Todos golpean a los traidores', en su traducción) que permite al jugador golpear a los activistas y manifestantes de Hong Kong armado con un bate, una chancla o con la mano. Además, la pantalla del título incluye letras en negrita: "Hong Kong es parte de China, y esto no puede ser entrometido por las potencias externas".

El juego chino permite, también, derrotar a algunos de los rostros visibles de las protestas hongkonesas como Joshua Wong y Martin Lee, los cuales son derrotados al igual que el resto de manifestantes: siendo golpeados.