Un hombre reta a su ex mujer a una pelea de katanas para resolver la custodia de sus hijos

En la ciudad de Iowa (Kansas, Estados Unidos) un hombre de 40 años, David Ostrom, ha retado a su expareja de 38 años, Bridgette Ostrom, y a su abogado, a "verse en el campo de batalla" en una pelea de katanas, para resolver así, el juicio por la custodia de sus hijos.

Los hechos ocurrieron después de que el hombre asegurase que estaba "destruido legalmente" y por ello, recurrió a tan inaudita proposición. David Ostrom pidió permiso al juez para llevar a cabo dicho reto donde podría separar "sus almas de sus cuerpos". Incluso, solicitó una suspensión de tres meses del proceso legal para poder conseguir las espadas.

"Si el señor Hudson (letrado de su ex pareja) está dispuesto, me reuniré con él", mantenía Ostrom. Asimismo, añadía: "Aunque, no creo que tenga las agallas para hacerlo".

Tras dicha solicitud, calificada como "absurda" por el abogado de la mujer, este pidió que le suspendieran el derecho de visita a sus hijos y que se le sometiera a una evaluación psicológica.

Además el juez, Craig Dreismeier, dictaminó tajantemente que "hasta que no se sigan los pasos procesales adecuados para iniciar un procedimiento judicial, este tribunal no tomará ninguna otra acción con respecto a cualquier moción, objeción o petición presentada por cualquiera de las partes en este momento".

Caso de Richard Luthmann en Nueva York

David Ostrom se habría fijado en el 'caso Richard Luthmann' en Nueva York para llevar a cabo su idea, en el que un abogado quiso llevar a cabo un combate contra el otro abogado y sus clientes para resolver la disputa judicial.