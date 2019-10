Un hombre gana 200.000 dólares en la lotería de camino a su última sesión de quimioterapia

Más información No es el único caso

Un hombre ganó 200.000 dólares en lotería de la Educación de Carolina del Norte. Lo hizo el mismo día que se enfrentaba al tratamiento de quimioterapia para superar un cáncer de colon. El hombre tuvo que rascar hasta tres veces para llevarse el premio. La primera se llevó cinco dólares, que decidió reinvertirlo en dos nuevos billetes. Fue entonces cuando dio con el ansiado premio.

“Vi todos esos ceros y me congelé”, dijo Foster No me lo creí hasta que se lo entregué al empleado del mostrador para que lo escaneara. Entonces comencé a temblar. No podía creerlo".

Foster es un empleado de transportes, que tras quitarle los impuestos al premio se ha llevado 141.501 dólares. En lo que el mismo ha calificado como "el día con más suerte de su vida". Ganó este premio camino a su última sesión de quimioterapia para acabar con un cáncer de colon.

Tras recibir el premio dijo que lo destinará a pagar algunos de los costes de su tratamiento que no estaban cubiertos por su póliza. El resto se guardará “para el futuro”.