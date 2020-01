Un hombre le arranca la nariz de un mordisco a su novia tras un ataque de celos

Allyson Danylko, una joven de 24 años estaba celebrando el año nuevo junto a su novio Nick Grewal, de 30 años, en un club nocturno de Toronto cuando el hombre le agredió llegando a arrancarle la nariz a mordiscos.

Según ha explicado la joven al medio 'Toronto Sun', todo comenzó cuando ella le contó a su ex pareja que se iría de vacaciones a Costa Rica. La mujer aseguró que a él no le gusto la idea y que se "puso muy celoso".

A raíz del fuerte ataque de celos de Nick, la pareja empezó a discutir y la cosa "fue a peor" cuando llegaron a casa, relata la joven. "Me estaba mirando con una mirada loca", asegura Danylko, que confiesa que de un momento a otro se encontró "acorralada en el baño". "Me sostenía contra la pared y yo gritaba pero no me dejaba ir y me mordía la nariz", añadió.

Finalmente, la mujer consiguió salir corriendo. "Estaba sangrando, corrí hacia un vecino y comencé a golpear la puerta. Parecía una eternidad, pero la Policía vino y me metió en una ambulancia", contó Allyson.

Mientras, los agentes junto a los perros policías procedieron a la búsqueda de la nariz de la joven, sin éxito. "Grewal se la comió o la tiró al inodoro", señaló la joven.

La mujer publicó en Internet varias imágenes que mostraban el resultado de las agresiones que sufrió.

Una mujer se queda sin nariz después de que su ex novio se la arrancase de un mordisco | GoFundMe

Allyson tendrá que someterse a una cirugía plástica reconstructiva. Su madre ha decidido crear un GoFundMe para poder recaudar dinero para los próximos gastos que se presenten, pues la joven no podrá regresar a su trabajo hasta dentro de aproximadamente tres meses.

Asimismo, Nick Grewal será juzgado como presunto responsable de los hechos y se enfrenta a cargos de agresión con agravantes, confinamiento forzoso e incumplimiento de la libertad condicional.