Ya es oficial: Hillary Clinton se postula para las presidenciales de EEUU en 2016

La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton anunció oficialmente su candidatura por el Partido Demócrata para competir en las elecciones de 2016 y convertirse, de conseguirlo, en la primera presidenta de EEUU. Clinton hizo pública su tan esperada decisión para intentar de nuevo llegar a la Casa Blanca a través de un comunicado enviado por su jefe de campaña a donantes y seguidores. "Quería asegurarme de que lo escucharan primero de mí. Ya es oficial: Hillary es candidata a la presidencia", decía la nota, que agrega que habrá un gran evento de lanzamiento "oficial" de la campaña el mes próximo.

La también exprimera dama ofrecerá el primero de sus discursos de campaña, desde Des Moines (Iowa), un estado históricamente clave para las candidaturas presidenciales en Estados Unidos. Clinton no se enfrentará a grandes rivales en las primarias de su partido, en marcado contraste con las primarias de 2008, cuando partía como favorita pero terminó perdiendo un larga batalla frente a Barack Obama. De hecho, su candidatura ha sido tan esperada que ningún analista cree que alguien de su partido pueda arrebatarle estar en las papeletas por el Partido Demócrata en noviembre de 2016, mientras que en el Partido Republicano casi una veintena de rostros han manifestado su interés por presentarse a las primarias.

El anuncio se ha vivido con especial intensidad en las redes sociales, que han estado atentas al perfil de la exprimera dama.

I'm running for president. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. –H https://t.co/w8Hoe1pbtC