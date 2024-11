El hijo mayor de Dominique Pelicot declara en el juicio: "Dinos qué les has hecho"

El juicio contra Dominique Pélicot continúa. En esta recta final del caso, uno de los más sonados sobre violación por sumisión química de Francia, los hijos de Dominique y Gisèle, David y Florian, de 50 y 38 años, se sentarán para contar su relato. El primero en hacerlo será el más mayor.

David, quien ha declarado por primera vez ante el Tribunal de Aviñón. En sus primeras palabras se ha dirigido directamente al presidente del Tribunal, Roger Arata, para pedirle que esté "a la altura" del sufrimiento que están padeciendo tanto él como sus hermanos. Además, también le ha pedido que tanto los acusados como su padre "sean castigados por sus horrores". "Dinos qué le has hecho a mi hermana y a mis hijos", recriminaba David a su padre.

Durante el juicio, la hija del matrimonio, Caroline Darian, declaró que su padre le hizo fotografías mientras ella estaba drogada y la violó. La misma situación que su madre vivió —aunque sin ser consciente de ello— durante 10 años. Mientras, Dominique trataba de justificarse diciendo que dio "el máximo de lo que pude a mis hijos, a mis nietos, deseo que un día tengáis la prueba de que nada ocurrió. Les hice fotos porque sufría un chantaje".

Caroline no pudo contener las lágrimas. En esta nueva declaración aprovechó para insistir en que había sido violada por su padre. "No es una hipótesis, lo sé", afirmó. Por otro lado, su hermano Florian vivió algo similar y entre lágrimas, dirigiéndose a su padre le preguntó "¿por qué hiciste esto? Decías que nuestra madre era una santa, pero tú eras el diablo".

Antes de que se declare sentencia, este martes realizarán su última intervención Gisèle y Dominique Pelicot. Este miércoles se conocerían las peticiones de penas de la acusación particular —los abogados de Gisèle— y el jueves sería el turno para la Fiscalía. Asimismo, se espera que la sentencia se dé el 20 de diciembre.

Interrogan a los acusados del caso Pelicot

El pasado viernes se interrogó tres acusados de la violación a Gisèle Pelicot. Christian L., Charlie A. y Nizar H., quienes niegan tener conocimiento de que la mujer estaba inconsciente durante el acto, pero no desmienten su implicación en lo sucedido. Los tres aseguraron que Dominique Pelicot los engañó afirmando que ella tenía conocimiento de lo sucedido.

Charlie A. tenía 22 años la primera vez que fue a la casa de los Pelicot, ahora tiene 30. Justificó sus actos afirmando que Dominique le había mentido: "Dice que su mujer estará dormida, que se hará la dormida. No dice nada más". El presidente del tribunal penal, Roger Arata, insistió con preguntas sobre el consentimiento del acto pero él responde que "está fingiendo, así que creo que está fingiendo dormir".

Nizar H. fuera de reconocer los hechos afirmó que Dominique nunca le dijo "ven a violar a mi esposa, la estoy drogando". Además, tras el visionado de los vídeos donde Gisele sufre las violaciones, dice no haberla violado: "Sí, estuve allí esa noche, sí, tuve relaciones sexuales, no, no la violé. No tengo la intención de violarla. No es violación en absoluto. Nunca tuve la intención de violar a la Sra. Pelicot, en mi cabeza".

"Materialmente, sí, he cometido una violación, pero fue mi cuerpo, no mi cerebro. Nunca tuve la intención", afirma Christian L. Mientras el abogado de Gisele lo interroga, se indigna y pregunta de forma retórica: "¿De verdad creen que aceptaría una propuesta como 'ven a mi casa, viola a mi mujer a la que he drogado, y te filmo'? ¿Creen que soy tan idiota como para aceptar eso?".

Reconoció la existencia de un perfil llamado 'A son insu' (Sin que ella lo sepa) en el que el usuario comentaba que drogaba a su esposa y la entregaba a desconocidos en áreas de servicio de autopistas. Pero, según él, Dominique contactó con él con un "perfil de pareja".

Según él no había sumisión, pero bajo custodia policial, Christian confirmó haber violado a la señora Pelicot de nuevo: "Me retiré cuando la mujer se movió y su marido le volvió a poner el edredón para que ella no se diera cuenta de mi presencia".

El bombero afirmó haber sido engañado por Dominique: "Sí, tengo un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza. No es normal que le hayan hecho eso". Christian L. también está siendo juzgado por posesión de pornografía infantil.

