Joe Nicchi, cofundador de la empresa CVT Serve y uno de los conductores de un camión de helados de Los Ángeles ha decidido cortar por lo sano y cobrar el doble a los 'influencers' que acuden a pedirle helados gratis. "Los influencers pagan doble" es el cartel que han colgado en el camión y publicado en todas sus redes sociales.

"Nunca vamos a darte un helado gratis a cambio de una publicación en tus redes sociales. Literalmente es un producto de cuatro dólares... Bueno, ahora son ocho dólares para ti", ha añadido en su muro de Instagram con el hashtag #InfluencersAreGross

Joe Nicchi, que fundó CVT en 2012 junto a su mujer Taylor, declaró a Newsweek que estaba cansado de los 'influencers' que hay en Los Ángeles y que "en realidad son falsos, porque muchos de ellos pagan por los 'me gusta' y por los seguidores".

Esta nueva norma de cobrar el doble a los 'influencers' ha sido bien recibida por los seguidores de la heladería y muchos se la han tomado con humor. "Así nunca te convertirás en el nuevo Donald Trump", bromeó un usuario.

Pero lo cierto es que a la famosa marca CVT Soft Serve no le hace falta la promoción de ningún influencer, pues tiene clientes como Bill Murray. "Atendemos a muchas estrellas de Hollywood y no tengo iuntención de darles gratis el producto. ¡Tengo una familia y muchas facturas que pagar! ¡La escuela de mis hijos no acepta fotos de celebridades como pago!", aseguró Joe Nicchi.