¿Han llegado los aliens a Miami? La Policía responde tras las especulaciones de los últimos días

A lo largo del tiempo muchas personas han afirmado haber tenido alguna experiencia extraterrestre. Ya sea un avistamiento de un ovni durante una noche oscura o la extraña silueta de un ser en alguna parte. Ahora, una nueva teoría sobre una invasión extraterrestre a las afueras de un centro comercial de Miami hizo saltar las alertas sobre los aliens, pero, qué hay de cierto en esto.

El episodio tuvo lugar en Bayside Marketplace, en Florida y requirió una fuerte intervención policial. La teoría de la invasión surgió porque, al parecer, encima del centro comercial podía observarse una figura alienígena alta y de color grisáceo. Una supuesta invasión alienígena que terminó con cuatro adolescentes detenidos.

Una falsa alarma por tiroteo

En torno a 50 jóvenes comenzaron a lanzar todo tipo de pirotecnia en los alrededores del centro comercial, generando así el pánico entre las personas que se encontraban en el lugar, ya que en los últimos meses, Estados Unidos ha vivido varios casos de tiroteos.

Con motivo del escándalo y con el temor de que se tratase de un nuevo tiroteo, cerca de 60 patrullas acudieron hasta el lugar. El oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami, Michael Vega, contó a la 'NBC News' que los agentes fueron enviados al centro comercial "para controlar la multitud debido a que los jóvenes se negaron a irse". "Algunos locales cerraron temporalmente para permitirnos despejar el área", detalló.

Por este motivo, cuatro de los jóvenes fueron detenidos y Vega descartó cualquier tipo de teoría extraterrestre, afirmando que los aliens no tuvieron nada que ver con el incidente: "No había extraterrestres. No se cerró ningún aeropuerto. No se oculta nada al público", agregó entre risas.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la 'vida extraterrestre'

Como con todo lo que pasa cuando algo se hace viral, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de esta noticia, por lo que los memes comenzaron a aparecer, dejando paso al humor.

Lo ocurrido en Miami rápidamente se hizo tendencia y creó reacciones de todo tipo.