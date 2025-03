Hallan nueve cuerpos descuartizados abandonados en un coche en México

Nueve cuerpos mutilados fueron encontrados en el maletero de un vehículo abandonado en San José Miahuatlán (México), en la frontera entre los estados de Puebla y Oaxaca. Junto a los cadáveres, las autoridades descubrieron una bolsa con manos cercenadas, en lo que parece ser una nueva masacre vinculada al crimen organizado.

El grupo de víctimas, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, había sido reportado como desaparecido desde finales de febrero. Según informes, estos jóvenes partieron desde Tlaxcala con destino a las playas de Oaxaca, pero nunca regresaron. El 2 de marzo, tres días después de su desaparición, un Volkswagen Vento gris oscuro con placas de Tlaxcala fue abandonado en la transitada carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

En su interior se encontraron los cuerpos, algunos apilados bajo una lona empapada en sangre, otros amontonados en el maletero.

Confusión sobre la identidad de las víctimas

Las primeras versiones indicaban que los fallecidos eran estudiantes en un viaje de vacaciones, pero el medio 'NVI Noticias' sugirió que en realidad formaban parte de la organización criminal Zacapoaxtlas. Pese a que Oaxaca es un destino turístico reconocido por su gastronomía y playas, en los últimos años la violencia del crimen organizado ha dejado una profunda huella en la región.

Silencio oficial

El caso involucra a tres gobiernos estatales (Oaxaca, Puebla y Tlaxcala), pero hasta ahora no ha habido una postura clara sobre lo sucedido. Las fiscalías estatales han ofrecido escasa información y se han limitado a indicar que se está investigando. "Hasta ahora no puedo ofrecer información, se tienen líneas de investigación, pero no puedo decirlas por sigilo", declaró Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía de Puebla.

Los familiares tuvieron que confirmar sus muertes

Ante la falta de información por parte de las autoridades, los familiares han revelado algunos detalles. Mónica, una de las hermanas de las víctimas, escribió en redes sociales: "Descansen en paz mis angelitos, no fue manera de morir y menos para ustedes, merecían otra despedida".

