Hallan muerta a la estrella de la MTV Alexis Eddy

La estrella de la MTV Alexis Eddy ha sido hallada muerta en su apartamento de West Virginia, en Estados Unidos, según ha informado el portal de noticias de famosos TMZ.

Al parecer, según este medio, la joven de 23 años habría muerto a causa de un paro cardíaco aunque la Policía de Mannington ha puesto en marcha una investigación para aclarar las causas de la muerte.

Por el momento no han querido desvelar si el ataque al corazón fue por causas naturales o fue a consecuencia de otro factor.

Alexis Eddy saltó a la fama en el año 2017 tras participar en el programa de televisión 'Are you the one?', donde los concursantes buscan el amor en una isla paradisíaca.

Su fuerte carácter y sus secretos familiares la llevaron a ser una de las concursantes que más llamó la atención del público.

En las redes sociales la joven se hacía eco de las sustancias tóxicas que consumía aunque en los últimos meses había asegurado a sus fans que estaba limpia.